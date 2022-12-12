Полный переход на электромобили невозможен в назначенные политиками сроки

Крупнейший автопроизводитель в мире, корпорация Toyota Motor, по странному совпадению оказалась как главным сторонником гибридных силовых установок, так и одним из скептиков в отношении темпов экспансии аккумуляторных электромобилей. Руководство корпорации убеждено, что переход на "чистокровные" электромобили на практике займет больше времени, чем того хотят многие политические силы.

Генеральный директор Акио Тоеда (Akio Toyoda) выступил перед прессой в Лас–Вегасе в конце прошлого месяца, в очередной раз затронув проблему миграции автопарка на более экологичные источники энергии. В прошлом году, напомним, Toyota заявила о намерениях потратить к 2030 году $28 млрд на выпуск 30 новых моделей электромобилей. Сумма не кажется большой на фоне усилий некоторых конкурентов - та же Ford Motor выделила на электрификацию своих моделей к 2026 году целых $50 млрд. Корпорация General Motors вообще поставила перед собой цель к 2035 году отказаться от использования ДВС, и подобные сроки определяются законодательными инициативами многих американских штатов. Например, в Калифорнии и Нью–Йорке к 2035 году будет запрещена регистрация новых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.

По словам Акио Тоеды, к таким темпам электрификации не готовы ни экономика, ни инфраструктура. Аккумуляторные электромобили получаются слишком дорогими и не очень практичными, а развитие сети зарядных станций сильно отстает от планов автопроизводителей по наращиванию объемов производства транспортных средств на электротяге. Именно неразвитость зарядной инфраструктуры заставляет Toyota придерживаться консервативного подхода в планировании эволюции своих транспортных средств. Как поясняет глава японской корпорации, "Toyota - это универмаг, в котором можно приобрести машины с силовыми установками всех типов. Для магазина было бы некорректно навязывать покупателю конкретный вид продукции".

Акио Тоеда добавил, что стратегия Toyota заключается в миграции на чистые источники энергии, предлагая широчайший выбор типов силовых установок. Компания уже 25 лет продвигает на рынок гибриды, и ее вклад в повышение экологичности транспорта не следует недооценивать. Помимо расширения ассортимента аккумуляторных электромобилей, Toyota продолжит предлагать клиентам гибриды с ДВС, машины на водородных топливных ячейках и традиционный транспорт, потребляющий ископаемые виды топлива. Переход на электромобили, по глубокому убеждению руководства Toyota, займет больше времени, чем пытаются нам внушить средства массовой информации.