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Выявлены факты незаконного вывода бюджетных средств в УКС Чуйской области

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- Жан Алиев
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ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий получены данные о незаконном выводе бюджетных средств в особо крупном размере (более 30 миллионов сомов) путем служебного подлога документов и составления фиктивного договора подряда должностными лицами управления капитального строительства по Чуйской области и департамента жилищно-гражданского строительства Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ при кабинете министров.

Установлено, что в декабре 2019 года без проведения соответствующего конкурса на проведение дополнительных работ, не включенных в тендерную смету, путем составления фиктивных дополнительных соглашений незаконно выведены денежные средства в сумме более 30 миллионов сомов из республиканского бюджета в пользу подрядной организации ОсОО "С.Т.", тогда как фактически указанные дополнительные работы не были ими выполнены.

На основании собранных материалов в рамках расследуемого досудебного производства задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР директор подрядной компании К.А.Д.

В настоящее время следствием устанавливается точная сумма ущерба, причиненного государству, а также круг должностных лиц уполномоченных государственных органов, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/425296
Теги:
ГКНБ, Чуйская область, Кыргызстан
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