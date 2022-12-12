В ДОК ГСИН почтили память генерала Анарбека Шамкеева

В департаменте по охране и конвоированию службы исполнения наказаний Минюста КР состоялся митинг-реквием в честь выдающегося командира Внутренних войск МВД республики, основателя ДОК, генерал-майора Анарбека Шамкеева (1947-2008 гг.) Ему бы сегодня исполнилось 75 лет. На мероприятие были приглашены его коллеги, ветераны, родственники и близкие, которые посетили клуб части, музей, возложили цветы к монументу героя Анарбек Шамкеевич, посвятив всю свою жизнь служению отечеству, прошел путь - от рядового стрелка до генерала.

После распада СССР, в период становления независимости КР, он сформировал и возглавил в структуре Вооруженных сил КР Внутренние войска МВД. Несмотря на экономические трудности того времени, в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Баткен были созданы новые подразделения ВВ.

В 1990 году Анарбек Шамкеев избран депутатом Верховного Совета Киргизской ССР, став одним из тех деятелей, кто принимал декларацию о суверенитете Кыргызстана, Конституции, гербе и гимне страны.

Для офицеров, прапорщиков, сержантов, всего личного состава он являлся эталоном и наставником в вопросах справедливости и чести.

Нынешний статус и авторитет ДОК - его большая заслуга. Своей высокой требовательностью, справедливым отношением к людям он заложил прочный фундамент, на котором будет основываться примерное выполнение воинского долга каждого военнослужащего департамента.