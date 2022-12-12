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Кыргызстан приобрел второй новый вертолет Airbus H145

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров 11 декабря, совершил облет и протестировал поступивший в Кыргызстан второй новый вертолет Airbus H145. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, новый вертолет, приобретенный в Федеративной Республике Германия, за счет средств республиканского бюджета, передан на баланс Министерства чрезвычайных ситуаций.

Airbus H145 оборудован самым новейшим навигационным оборудованием, автопилотом, рассчитан на 8 пассажирских мест, системой оповещения о дорожной обстановке TAS 620, системой дополнительной очистки воздуха и др.

Применение новой техники позволит предупреждать катастрофы и ликвидировать их последствия, а также снизить время реагирования на чрезвычайные ситуации.

Вместе с тем, физические и юридические лица в коммерческих целях за установленную плату также смогут совершать полеты на этом вертолете. Поступившие средства от этих целей будут поступать в бюджет страны.

Во время тестирования Airbus H145 Глава государства подчеркнул, что нынешние реалии времени демонстрируют необходимость иметь современное, мощное оборудование и средства для обеспечения безопасности людей. Современная техника помогает и способствует быстрому реагированию.

В следующем году ожидается, что в рамках договоренностей лидеров Кыргызстана и России в страну на грантовой основе прибудет новый вертолет марки МИ-8 МТВ для Министерства чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что в августе т.г. Министерству чрезвычайных ситуаций страны была передана новая специальная техника, в том числе новый вертолет Airbus H-125, рассчитанный на 4 пассажирских места. Французское посольстве в КР уточнило нашему изданию vb.kg, что Airbus H-125 был изготовлен городе Мариньян на юге Франции.


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URL: https://www.vb.kg/425308
Теги:
Германия, президент, Франция, Садыр Жапаров
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