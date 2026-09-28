В Бишкеке 80-летняя иностранка "кинула" партнёра по бизнесу

В Бишкеке задержали иностранную гражданку, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

В УВД Ленинского района с заявлением обратился гражданин Б.Н.Ш. с просьбой принять меры в отношении иностранки.

По словам заявителя, в ноябре 2017 года они совместно создали ОсОО. В дальнейшем женщина, войдя в доверие, под предлогом поставки 6 тонн лекарственного чая стоимостью 30 тыс. долларов и шприцев на сумму 11,5 тыс. долларов получила деньги, после чего скрылась в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР. В рамках расследования на основании статьи 96 УПК задержана иностранная гражданка М.К. 1946 года рождения. Ее водворили в ИВС.

ГУВД просит граждан, располагающих информацией о возможных противоправных действиях задержанной или считающих себя пострадавшими от аналогичных действий, обратиться в органы внутренних дел или сообщить по номеру 102.