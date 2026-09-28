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Артистка Кыргызского цирка получила два спецприза на фестивале в Душанбе

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Юная артистка Кыргызского государственного цирка имени А. Изибаева Даяна Дидько получила две специальные награды на международном фестивале циркового искусства "Мир цирка объединяет сердца", который прошел в Душанбе. Участие в фестивале приняли артисты из разных стран.

Для Даяны это стало первым крупным международным выступлением. Она представила номер с воздушными трюками, в котором главным элементом являются ее собственные волосы. По словам артистки, подготовка такого выступления требует особой концентрации и строгого соблюдения техники безопасности.

По итогам фестиваля Дидько вручены два специальных приза. Один из них представил директор цирка Узбекистана, второй - директор Будапештского цирка Петер Фекете. В качестве награды артистка получила кубки и сертификаты.

Сама Даяна призналась, что особенно эмоциональным для нее стало объявление Кыргызстана перед выступлением.

"Когда звучало имя нашей страны - Кыргызстан - я дважды стояла в слезах. Было очень волнительно и невозможно без эмоций. Для меня это большая ответственность - представлять Кыргызстан и Кыргызский государственный цирк на международной арене", - рассказала она.

Директор Кыргызского государственного цирка Светлана Аширова отметила, что участие молодых артистов в подобных фестивалях помогает представлять кыргызское цирковое искусство зарубежной аудитории.

Фестиваль "Мир цирка объединяет сердца" собрал артистов циркового искусства из разных стран. В состав международного жюри вошли представители цирковой сферы нескольких государств, в том числе директор Кыргызского государственного цирка Светлана Аширова и директор Будапештского цирка Петер Фекете.

Для кыргызского цирка участие в фестивале стало возможностью представить свои номера на международной площадке и установить профессиональные контакты с зарубежными коллегами.

Автор: Тасиль Токтосунова


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URL: https://www.vb.kg/461888
Теги:
Таджикистан, Узбекистан, фестиваль, цирк, Венгрия, Кыргызстан
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