В Кыргызстане запускают производство уникальных систем пожаротушения

Инновационные изделия предприятий ОАО "МедВетСити+" вызывают всё больший интерес у жителей республики. В Бишкеке и Токмоке готовится к поэтапному запуску серийное производство отечественных технологических разработок, способных совершить прорыв в сфере безопасности.

Напомним, данная программа реализуется в рамках Указа Президента Кыргызской Республики, а также его личной инициативы по обеспечению национальной безопасности граждан. Все ключевые проекты осуществляются при активной и всесторонней поддержке Президента и Кабинета министров Кыргызской Республики.

Путем реализации этой программы создаются различные инновационные технологии, в том числе в сфере медицины - так, на базе ОАО "МедВетСити+" запущен завод, способный выпускать до 300 видов различных лекарств и уникальных препаратов. Вся продукция производится непосредственно в Кыргызстане, что напрямую повлияет на ценовую политику: медикаменты, которые раньше были недоступны или переоценены на рынке, станут реализовываться по гораздо более низкой цене. Это касается и всех остальных технологий, включая конкретные разработки по обеспечению пожарной безопасности жилых домов.

Стратегия организации охватывает широкий спектр направлений: от медицины, ветеринарии и биотехнологий до систем пожаротушения, цифровых и беспилотных технологий. Центру поручено развивать инновационную инфраструктуру, поддерживать отечественные разработки, совершенствовать методы производства и расширять международное сотрудничество.

ОАО "МедВетСити+" также планирует развивать международное сотрудничество, в том числе со странами ЕАЭС, ШОС и другими партнерами, привлекая оборудование, экспертизу и сырье при одновременном формировании собственных производственных и инженерных компетенций в Кыргызстане.

Уже в течение 10 дней начнется серийное производство новых огнетушителей - компактных аэрозольных средств пожаротушения ПСП 100Е и ПСП 500Е, не имеющих аналогов в мире. В этом плане Кыргызстан станет уникальной страной, выпускающей инновационную технологию мирового уровня. После прохождения всех необходимых согласований с МЧС и успешного завершения испытаний новый вид пожаротушения с использованием аэрозоли будет официально взят на вооружение спасательными службами. При этом сразу после старта выпуска новые огнетушители поступят и в свободную продажу, чтобы граждане могли приобрести их для личного пользования. Приоритетом остаётся внутреннее снабжение: в первую очередь продукцией и средствами защиты полностью обеспечат школы, детские сады, социальные объекты и рынок Кыргызстана, и только после этого товары пойдут на экспорт. К слову, большую заинтересованность в закупках уже проявили Китай, Индия и другие страны.

Как подчеркнул генеральный директор ОАО Виктор Евстифеев, эти устройства - лишь малая часть масштабной работы:

"Сегодня мы показываем только одну из 17 позиций, которые достигнуты в Кыргызской Республике по системе национальной безопасности и защите нашего народа. Мы полностью поддерживаем курс Президента на развитие инноваций и технологическое движение, и в этом деле получаем большую поддержку", - сказал он.

Разработанная линейка огнетушителей отличается высокой эффективностью и безопасностью. Компактное устройство заменяет собой от 10 до 11 стандартных автомобильных огнетушителей, при этом вещество абсолютно безопасно для человека - им можно дышать, и оно не раздражает глаза.

"Данный огнетушитель заменяет от 10 до 11 стандартных порошковых автоогнетушителей, которые часто не дают эффекта. Наш прибор сбивает пламя и кардинально понижает температуру. Но главное - в зоне его действия можно дышать, он не влияет на глаза. Средство уже прошло все строгости испытаний и получил высшую оценку. Аналогов в мире не существует - оно подходит как для обычных автомобилей, так и для бронетехники и спецслужб", - отметил Виктор Евстифеев.

Помимо ручных моделей, специалисты представили и автономные системы для защиты жилья, электросетей и социальных объектов. Особое внимание уделено защите квартир от коротких замыканий и возгораний в электрощитах:

"Вот последняя инновация, созданная совместно с нашими учёными. Каждая система может устанавливаться в щиток или автомат. При возникновении замыкания и нагреве до 60–80 градусов устройство срабатывает и способно тушить установки под напряжением свыше 40 тысяч вольт. Это гарантирует, что при аварии ночью или в отсутствие взрослых семья и дети останутся в безопасности. Отдельные стерильные модификации созданы для школ, больниц и трансформаторных шкафов Минэнерго".

Все ключевые компоненты и активный заряд создаются внутри страны. Импортируются лишь некоторые материалы (например, пластик и металлопрокат) для снижения себестоимости массового производства.

"Основное "сердце" прибора - его заряд и химическая формула - полностью разработаны и производятся в Кыргызстане. В Бишкеке запускается специальный завод по их выпуску. За границей мы выводим только три элемента, где можем снизить цену для покупателя, например, пластиковые корпуса. Всё самое секретное и ценное делается у нас", - пояснил руководитель предприятия.

Несмотря на высокий интерес со стороны зарубежных заказчиков из Азии и Африки, приоритетом компании остается внутренний рынок Кыргызстана:

"У нас уже заготовлено свыше 100 тысяч штук базовых моделей для автомобилей и домов. Нам поступает множество предварительных заявок, включая зарубежные из Китая, Индии и стран Африки. Но мы принципиально не будем отправлять продукцию на экспорт до тех пор, пока полностью не обеспечим школы, детские сады и внутренний рынок безопасности Кыргызстана".

Ещё одним перспективным проектом "МедВетСити+" стал специализированный дрон для тушения пожаров в высотных зданиях. Беспилотник способен оценивать обстановку, находить людей и производить локализацию огня в труднодоступных местах.

"Дрон подлетает к зданию и с помощью датчиков определяет, где находятся люди и дети, кого нужно спасать в первую очередь. Затем он выбивает стеклопакет и закидывает внутрь специальные гранаты с тушащим составом, полностью ликвидируя пожар в квартире. В перспективе такие технологии способны заменить тяжелые высотные автолестницы и защитить жизни самих спасателей МЧС. Сейчас система находится на стадии активных разработок и испытаний", - резюмировал Виктор Евстифеев.

Наглядной демонстрацией возможностей новой разработки стал специальный показ, организованный предприятием для журналистов и представителей СМИ. В ходе практических испытаний генеральный директор Виктор Евстифеев лично продемонстрировал работу аэрозольной системы: взяв в руки компактный огнетушитель, он за считанные секунды ликвидировал интенсивное открытое горение деревянных конструкций, обильно обработанных горюче-смазочными материалами. Мгновенная нейтрализация бушующего пламени и резкое падение температуры в зоне горения буквально поразили всех присутствующих, вызвав восхищение журналистов и экспертов высокой эффективностью и безопасностью отечественной разработки.