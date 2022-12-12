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В 21 муниципалитете страны прошли мероприятия против гендерного насилия

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- Жан Алиев
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Более 1000 человек посетили культурные мероприятия, посвященные борьбе с гендерным насилием в 21 муниципалитете Кыргызской Республики. Органы местного самоуправления объявили конкурс рисунков среди школьников и организовали театрализованные представления, посвященные домашнему насилию. Мероприятия прошли при поддержке проекта USAID "Успешный аймак 2" в рамках глобальной кампании "16 дней активности против гендерного насилия". Мероприятия были организованы в сотрудничестве с целевыми муниципалитетами Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской и Ошской областей.

Конкурсы рисунков "Счастливые моменты моей семьи" призывали участников поделиться самыми приятными мгновениями семейного времяпровождения и внести свой вклад в продвижение семейных ценностей. Победители конкурса были награждены памятными призами за трудолюбие, продвижение семейных ценностей и выражение голоса против насилия.

Участники Нарынской и Иссык-Кульской областей также смогли увидеть спектакль на семейную тематику "Шабдалы гүлү" (постановка заслуженного работника культуры, режиссера-драматурга Жумабека Осмонова). Спектакль сравнивает человеческие отношения с хрупким цветком персика, который можно легко разрушить, если за ним не ухаживать должным образом. Спектакль также говорит о человечности, отношениях между людьми и поколениями.

Присутствовавшая на одном из мероприятий директор Миссии USAID в Кыргызской Республике Кайя Адамс отметила, что продвижение семейных ценностей и повышение осведомленности о необходимости искоренения всех форм насилия, особенно в отношении женщин и девочек, улучшает качество жизни всех членов в обществе.

Глава Жоошского айыл окмоту Тиллабаев Жылдызбек, одного из муниципалитетов-партнеров, сказал: "Мы должны постараться сделать этот мир лучше и ярче. Мы сможем это сделать, когда будем вместе и объединимся ради одного общего дела!"

Муниципалитеты также разместили плакаты и раздали оранжевые (цвет кампании) браслеты, предназначенные для информирования людей об истории 16-дневной кампании, ее целях, формах насилия и о том, куда жертвы могут обратиться, если им понадобится помощь.


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URL: https://www.vb.kg/425310
Теги:
гендер, Нарынская область, Ошская область, женщины
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