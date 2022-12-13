В Бишкеке закладчик наркотиков обманул своих хозяев

Свердловский районный суд Бишкека вынес приговор гражданину Казахстана, обвинявшемуся в незаконном изготовлении и хранении наркотических средств без цели сбыта.

У "коллег" гражданина Г.Д. по наркотическому бизнесу к нему тоже имеются претензии.

В августе 2022 года Г.Д. нашел в соцсетях объявление о том, что в некий интернет-магазин требуются работники (закладчики наркотиков). Работникам обещали бесплатное обучение и стажировку, а в дальнейшем – неплохой заработок.

Г.Д. откликнулся на объявление. Прошел курс обучения и в конце сентября получил первое задание – забрать в указанном месте пакетики с наркотой и разложить по определенным адресам. Однако Г.Д. сам страдает наркотической зависимостью, и работа эта ему нужна была лишь для получения доступа к бесплатным наркотикам. Ни по каким адресам он ничего доставлять не собирался.

Весь товар из тайника забрал себе – и с ним попался сотрудникам милиции.

Г.Д. приговорен к штрафу в размере 100 000 сомов.