Может, пора установить на остановках Бишкека камеры видеонаблюдения?

Каждый день на остановках городского транспорта в Бишкеке буквально идет сражение: настоящие батлы между маршрутками и автобусами вместе с троллейбусами.

"Водители маршруток теперь чувствуют себя полными хозяевами. Пенсионеров не сажают, а проезжают мимо, хотя едут полупустыми. Но зато постоянно выставляют условия, как им трудно живётся. Почему чиновники мэрии идут у них на поводу, а о горожанах никто не заботится?", - такой отклик мы получили на нашу публикацию. "От количества обещанных автобусов для Бишкека голова кругом идет" .

Действительно, все "возмущалки" попали в самые болевые точки. На самом деле, странная картинка складывается: водители автобусов и троллейбусов выступают в роли бедных родственников, которых выселяют с законной жилплощади - у них просто нет возможности заехать на автобусную остановку, поставить свой автобус или троллейбус так, чтобы пассажиры могли спокойно зайти в транспорт, не подвергая свои жизни опасности.

А сейчас люди должны носиться между маршрутками, ловить момент, чтобы прошмыгнуть к автобусу или троллейбусу, которые останавливаться могут только во втором или третьем ряду от самой остановки. Плюс в это время на остановках продолжают парковаться такси.

О правилах дорожного движения уже никто не вспоминает, словно их и не существует. Порядок на остановках никто не наводит, да и у пассажиров одна задача - "впихнуться в хоть в какой-то транспорт".

Может, пора установить на остановках камеры видеонаблюдения, чтобы отслеживать все нарушения, а инспекторам дорожного движения поработать с нарушителями? Нельзя же спускать на тормозах откровенное хамство на остановках, неуважение к пассажирам и нарушение правил дорожного движения.