В Бишкеке выступит известный российский пианист Алексей Холодов

16 декабря в Малом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится концерт известного российского пианиста Алексея Холодова. Концерт организован Русским домом в Бишкеке.

Алексей Холодов – уроженец Кыргызстана, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных. В годы учебы он был удостоен стипендии президента Кыргызской Республики "Прелюдия". Алексей – лауреат многих международных конкурсов, регулярно выступает с сольными и камерными концертами в России, Германии, Австрии, Италии и странах СНГ. Участвует в авторских абонементах Антонины Кузнецовой в Московской филармонии. Много лет сотрудничает с фондом "Бельканто" и участвует в его концертах.

"Мои визиты в Бишкек неслучайны, здесь прошла моя юность, осталось очень много знакомых, друзей и родственников. Я считаю своим долгом приезжать в Бишкек и давать концерты. Играть здесь для меня всегда очень ответственно, ведь в зале сидят люди, которые наблюдают за моим творчеством долгое время. А играть для знакомых всегда очень волнительно. Хочется, чтобы они были довольны", - пояснил артист.

В программе вечера Алексея Холодова произведения Бетховена, Шопена, Чайковского и Рахманинова.

Кроме того, исполнитель даст мастер-класс для участников молодежного конкурса, посвященного 150-летию со дня рождения русского пианиста и композитора Скрябина.

Вход на концерт свободный.

Начало в 17 часов.