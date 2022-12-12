Погода
$ 84.87 - 85.87
€ 90.05 - 91.05

В Бишкеке выступит известный российский пианист Алексей Холодов

164  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

16 декабря в Малом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится концерт известного российского пианиста Алексея Холодова. Концерт организован Русским домом в Бишкеке.

Алексей Холодов – уроженец Кыргызстана, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных. В годы учебы он был удостоен стипендии президента Кыргызской Республики "Прелюдия". Алексей – лауреат многих международных конкурсов, регулярно выступает с сольными и камерными концертами в России, Германии, Австрии, Италии и странах СНГ. Участвует в авторских абонементах Антонины Кузнецовой в Московской филармонии. Много лет сотрудничает с фондом "Бельканто" и участвует в его концертах.

"Мои визиты в Бишкек неслучайны, здесь прошла моя юность, осталось очень много знакомых, друзей и родственников. Я считаю своим долгом приезжать в Бишкек и давать концерты. Играть здесь для меня всегда очень ответственно, ведь в зале сидят люди, которые наблюдают за моим творчеством долгое время. А играть для знакомых всегда очень волнительно. Хочется, чтобы они были довольны", - пояснил артист.

В программе вечера Алексея Холодова произведения Бетховена, Шопена, Чайковского и Рахманинова.

Кроме того, исполнитель даст мастер-класс для участников молодежного конкурса, посвященного 150-летию со дня рождения русского пианиста и композитора Скрябина.

Вход на концерт свободный.

Начало в 17 часов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425313
Теги:
музыка, Россия, филармония
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  