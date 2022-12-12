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Задержаны несколько руководителей энергетических предприятий Узбекистана

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- Светлана Лаптева
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Несколько руководителей энергетических предприятий Узбекистана, совершившие предположительно "незаконные действия, связанные с проблемой газа и электричества", заключены под стражу. Об этом передаёт УзА на очередном заседании республиканского штаба по решению проблем в энергоотрасли в воскресенье сообщил глава администрации президента Сардор Умурзаков.

На совещании отмечалось, что в отношении некоторых руководителей сферы, которые предположительно нарушили закон и проявили безответственность, были возбуждены уголовные дела. Они заключены под стражу.

Как сообщил генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев, среди задержанных - директор предприятия "Худудгаз Тошкент" (Ташкентский областной филиал "Худудгазтаъминот") Музаффар Алиев, руководитель Янгиюльского районного газоснабжающего предприятия Умид Туйчиев, глава Гулистанского районного предприятия электрических сетей Фуркат Шодмонкулов и другие.

"Если ответственные лица в других регионах не сделают из этого правильных выводов и допустят нарушение закона, против них обязательно будет возбуждено такое же уголовное дело", - сказал Сардор Умурзаков.

9 декабря на заседании республиканского штаба Сардор Умурзаков пообещал, что виновные в энергокризисе в Узбекистане "не выйдут сухими из воды". Он отметил, что некоторые из них "сидят среди нас, на этом совещании".

Каждую осень в Узбекистане создаётся Республиканская комиссия по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/425316
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