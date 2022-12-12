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Интервью с директором Свердловского РЦО Нурланом Байгуловым

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Директор Свердловского Центра образования города Бишкек Нурлан Байгулов в интервью редакции vb.kg рассказал о всех достижениях в уходящем году в подведомственных образовательных организациях, а также о том, какие проблемы остались по сей день.

Сколько школ и детских садов вы курируете?

В нашей структуре находятся 45 образовательных учреждений: 27 школ, 17 дошкольных образовательных учреждений, 1 ЦДТ. Более 5000 детей воспитываются в дошкольных учреждениях, 49404 – в школах, более 2256 детей проходят обучение в Центре детского творчества.

Основная наша деятельность направлена на контроль и общее руководство, в том числе и по части бухгалтерии, над образовательными учреждениями.

Работают у нас 43 сотрудника, 33 из которых занимаются финансовой частью, остальные 10 – специалисты по разным направлениям. Например, есть специалист по организации дошкольных учреждений, есть по школе, по питанию, по изучению кыргызского языка и так далее.

Расскажите о ваших достижениях за уходящий год?

В этом году наш район п результатам ОРТ получил 6 золотых сертификатов. Кроме этого, по качеству образования мы получили призовые места. В конкурсе лучшего кабинета кыргызского языка школа №52 по городу получила 1 место. Также это учебное заведение стало лучшей из всех средних общеобразовательных школ города Бишкек, УВК ШГ № 12 заняла 2 место за лучший кабинет государственного языка в городском конкурсе.

Дошкольное образовательное учреждение №100 получило первое место за ведение делопроизводства на государственном языке, ДОУ №12 – второе место за лучший кабинет государственного языка по городу.

В общем работаем, все директора стараются. Мы тоже в свою очередь помогаем. Все условия создаем для этого.

Насколько я знаю, вы еще курируете вопросы безопасности детей.

Вы не ошиблись. Подобную работу мы также проводим. Начнем с того, что во всех учреждениях находятся тревожные кнопки на случай различных чрезвычайных ситуаций, в том числе при угрозе нападений. Кроме этого, во всех наших учреждениях совместно с милицией разработан план по охране детей, в частности, сотрудниками ИДН ведется постоянная совместная работа со школами. Вообще хочется еще раз поблагодарить главу Свердловского УВД за постоянную поддержку в этом направлении.

Также мы сразу же реагируем на разного рода ситуации, будь то ранние беременности, курение, школьный рэкет и так далее. По каждому направлению в общеобразовательных организациях ведется соответствующая профилактическая работа.

По поводу ремонта школ что можете рассказать?

В этом году мы открыли шесть дополнительных объектов: проведен капитальный ремонт 2-х блоков с усилением несущих конструкций в СОШ № 10, проведен капитальный ремонт здания с усилением несущих конструкций в ШЛ №76. Спасибо за это отдельно президенту КР Садыру Нургожоевичу и мэру Бишкека Эмилбеку Мырзакуловичу, так как действительно это была наболевшая проблема. С 2013 года, к примеру, мы не могли запустить эту школу, и дети вынуждены были учиться в разных школах. Конечно, это доставляло трудности не только детям и учителям, но и родителям. Мы сделали так, чтобы во время ремонта учащиеся учились в одной школе. Далее в СОШ №35 закончено строительство пристройки спортивного зала. В НСШ №43 в жилмассиве Ак-Бата закончено строительство пристройки: спортзал с раздевалками, душевыми, снарядная, кабинет тренера; библиотека с читальным залом, учительская, туалеты для учеников и учителей, техническое помещение с обособленным выходом, коридор. В детском саду №12 построили корпус на 2 группы и актовый зал. В 16-й школе также дополнительный корпус открыли на 225 ученических мест.

Насколько школы в вашем районе переполнены?

Наши школы переполнены на 200-275 процентов, а в некоторых местах и на 300 процентов. В жилмассиве Ак-Бата, например, в школе на 190 мест учатся 1000 детей.

А как вопрос с кадрами решается?

Все равно есть проблемы по поводу учителей тоже. В основном это русскоязычные классы. Не хватает учителей по многим предметам. При этом с этого года стали делать больший уклон на качество образования. К примеру, уменьшилась нагрузка в работе учителей по сравнению с прошлым периодом. Это касается классных часов и дополнительных нагрузок.

По вашему мнению, как можно удержать учителей на своих местах?

Сейчас, в основном, работают профессионалы своего дела, те, кто любят свою работу. В этом я сам убедился в постоянных разговорах с учителями. Поэтому прежде всего нужно ценить именно таких учителей, ну и конечно улучшать постоянно условия, что сейчас и делается. Я имею в виду повышение зарплаты и акцент на качество работы.

А что вы можете рассказать о вашем центре творчества?

В районе у нас имеются различные кружки для детей. К примеру, это ментальная арифметика, английский язык, музыка, кружок по изготовлению комуза. Также дети учатся дизайну, фото и видеосъемке. При этом, все дети обучаются бесплатно.

Что скажите на счет поборов в школах.

На постоянной основе мы проводим с директорами образовательных организаций разъяснительную работу о запрете незаконных денежных сборов, а также мероприятия направленные на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений.

Как у вас с общественной жизнью детей?

Здесь мы также постоянно ведем работу. Проводим различные мероприятия: 9 мая, день пожилых людей, день защиты детей и так далее. Во время баткенских событий наши школы собирали гуманитарную помощь, при этом, откликнулись все.

Ваши пожелания учителям.

Всем учителям, завучам и директорам хочу выразить благодарность за их труд! Желаю всем им здоровья и успехов! Как я говорил, в школе работают только энтузиасты, люди, которые любят свою профессию. Их нужно ценить и беречь. Ведь именно учителя дают нам путевку в жизнь и поэтому мы должны быть им всю жизнь благодарны.


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URL: https://www.vb.kg/425319
Теги:
Свердловский район, Бишкек, Кыргызстан, учителя
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