Начальника управления Генпрокуратуры проводили на заслуженную пенсию

Пресс-служба Генеральной прокуратуры КР сообщает, что сегодня, 12 декабря, руководство и личный состав Генеральной прокуратуры КР проводили на пенсию начальника управления Генеральной прокуратуры Государственного советника юстиции 3-го класса Асангельдиева Куванычбека Курманбековича.

Куванычбек Асангельдиев проработал в органах прокуратуры с 1988 года. Во время службы занимал должности начальника управлений, заместителя генерального прокурора, первого заместителя генерального прокурора.

В 2002 году президентом КР награжден медалью "Данк", является почетным работником прокуратуры.

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев выразил Куванычбеку Асангельдиеву признательность за многолетний труд, отметив авторитет, уважение и искреннюю привязанность к нему подчиненных.

Коллектив органов прокуратуры выражает благодарность Куванычбеку Асангельдиеву за службу и преданность своему делу.