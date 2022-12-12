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Начальника управления Генпрокуратуры проводили на заслуженную пенсию

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- Жан Алиев
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Пресс-служба Генеральной прокуратуры КР сообщает, что сегодня, 12 декабря, руководство и личный состав Генеральной прокуратуры КР проводили на пенсию начальника управления Генеральной прокуратуры Государственного советника юстиции 3-го класса Асангельдиева Куванычбека Курманбековича.

Куванычбек Асангельдиев проработал в органах прокуратуры с 1988 года. Во время службы занимал должности начальника управлений, заместителя генерального прокурора, первого заместителя генерального прокурора.

В 2002 году президентом КР награжден медалью "Данк", является почетным работником прокуратуры.

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев выразил Куванычбеку Асангельдиеву признательность за многолетний труд, отметив авторитет, уважение и искреннюю привязанность к нему подчиненных.

Коллектив органов прокуратуры выражает благодарность Куванычбеку Асангельдиеву за службу и преданность своему делу.


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URL: https://www.vb.kg/425320
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, Кыргызстан
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