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Вопрос введения карантина в школах еще решается

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- Жан Алиев
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На заседании комитета по социальной политике ЖК министр здравоохранения Гульнара Баатырова сказала, что вопрос введения карантина в школах будет решен по итогам работы эпидемиологов.

По ее словам, в школах ведется мониторинг заболеваемости среди детей сотрудниками центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и исходя из их отчетов будет решаться вопрос с ведением карантина в образовательных учреждениях в целях недопущения распространения заболевания среди детей.

В настоящее время показатель непосещаемости детей в образовательных учреждениях составляет не более 5 процентов при допустимом эпидпороге до 20 процентов.


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URL: https://www.vb.kg/425322
Теги:
школа, Бишкек, Кыргызстан, карантин
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