Вопрос введения карантина в школах еще решается

На заседании комитета по социальной политике ЖК министр здравоохранения Гульнара Баатырова сказала, что вопрос введения карантина в школах будет решен по итогам работы эпидемиологов.

По ее словам, в школах ведется мониторинг заболеваемости среди детей сотрудниками центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и исходя из их отчетов будет решаться вопрос с ведением карантина в образовательных учреждениях в целях недопущения распространения заболевания среди детей.

В настоящее время показатель непосещаемости детей в образовательных учреждениях составляет не более 5 процентов при допустимом эпидпороге до 20 процентов.