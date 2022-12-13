Чуда ждут все одинаково!

Дети пишут письмо Деду Морозу: сидят за одним столом такие разные, грустные и веселые, аккуратно стриженые и с задорными вихрами... И все они одинаково верят в чудо, которое вот–вот должно произойти. Доброго волшебника просят исполнить свои мечты. Этот год у ребятишек был тяжелым, но мы с вами можем все исправить - подарить им под занавес 2022–го настоящее чудо! В социальном отделе бишкекской православной церкви заработала "Почта Деда Мороза". Всего в этом году письма доброму волшебнику напишут двадцать пять ребятишек. Их приглашают небольшими группами, чтобы уделить внимание каждому.

- А это - пчелы, они нашли волшебный цветок и туда будут складывать пыльцу - она нужна для того, чтобы делать мед. Улей построят вот на этом дереве. Это будет большой общий дом, в котором каждому хватит места! Вот - королева пчел, она очень добрая, - рассказывает Маша. Каждый ее рисунок - это целая история, которую девочка видит живой, в движении, со звуками и запахами. - А это Дружок. Он плывет по волнам. Ему чуть–чуть страшно, но он не сдается. Хотите, подарю его вам? - малышка протягивает картину с плывущим псом, у которого глаза, словно живые. А еще Маша ХариЧева обещает нарисовать открытку Деду Морозу и Снегурочке - не с пустыми же руками приходить на встречу с добрыми волшебниками! Маша в восемь лет только–только начинает жить обычным детством, для нее каждая маленькая радость - событие вселенской важности.

У девочки обнаружена неизлечимая болезнь Гоше первого типа. Диагноз поставили только в прошлом году в Индии, до этого малышка жила только на переливаниях донорской крови. Сил не хватало даже на то, чтобы спуститься по лестнице во двор. Сейчас же Машенька может ходить в школу, гулять, заниматься в художественной студии. Она радуется каждому дню, в котором есть что–то интересное.

Девочка еще не понимает, что каждые 84 дня ее жизни стоят 2 тысячи 400 долларов!

Именно такая цена у лекарства, которое способно остановить болезнь Маши. Лекарство должно бесплатно выделять государство, но оно никак не может провести тендер - ни одна фармкомпания не хочет участвовать в нем из–за одного только ребенка. А менять систему медицинские чиновники упорно не желают, хотя могут.

Машина мама объединилась с другими родителями детей с редкими заболеваниями и пытаются "пробить" бездушную госсистему. Пока безрезультатно, но они не сдадутся, за ними - дети. Пока же Маше лекарство нужно покупать, осталась всего неделя до начала следующего курса, но собрана пока только половина суммы. Машина мама тоже бы с радостью написала письмо доброму волшебнику, попросив главное. Но "Почты Деда Мороза" для взрослых не существует. И поэтому Наталья обращается к простым людям, понимая, что, объединившись, мы тоже можем сотворить чудо.

Пишет письмо Деду Морозу и другой тяжелобольной ребенок, о котором мы расказывали в рубрике, - Володя Четвергов. Сейчас состояние мальчика стабильно, он принимает "сухую" химию, потихоньку возвращается к жизни и с нетерпением ждет встречи с добрым волшебником.

... Дарина, Глеб, Максим и Тимофей живут в одном доме, их маму зовут Наталья Ильина. Но не все ребятишки - ее родные дети, Дарина и Максим - племянники, которых она растит с детства. А еще Наталья воспитывает младшую сестренку - двенадцатилетнюю Надю. Она тоже могла бы написать письмо Деду Морозу, но не захотела, уступив это право ребенку из другой семьи. "Я же уже не маленькая! Не хочу забирать чью–то детскую мечту. Из нашей семьи и так четверых детей взяли в акцию", - строго ответила девчушка.

Мустафа и Гавхарой - дети Наргизы Алакуновой. О ней мы уже писали, просили помощи в сборе средств на лечение. У женщины шестеро детей, но в этом году они едва не остались сиротами. Болезнь Наргизы стала прогрессировать, но у женщины был выбор: купить лекарство себе или еду детям. О том, как справлялись вместе с этой бедой, как помогали маме не падать духом - читайте в их письмах. Там же их мечты, простые, детские, светлые - лечить бесплатно всех больных мам, помогать людям, попавшим в беду. Ну а как же успеть всем на помощь, если нет в распоряжении скейта или розового самоката?

Мекен и Айнуска Джумабаевы - дети из очень большой семьи, в которой, кроме них, есть еще восемь братьев и сестер! О том, как весело им бывает, ребятишки честно рассказали в своих письмах. Айнуске помогал писать папа - она диктовала ему и строго следила, все ли правильно записал? Для малышки было важно, чтобы добрый волшебник обязательно узнал о том, что в нулевом классе, где она учится, не дают кушать, а посуда, которую приходится мыть дома, часто бьется, ну и, конечно, менять подгузник младшему брату она очень не любит... Но иногда приходится. Айнуска пригласила Деда Мороза в гости, видимо, чтобы он сам удостоверился, что уроки девочка делает на полу и ей очень нужна парта со стульчиком. А Мекен решил не упускать шанс и перечислил все, о чем мечтает, - ничего не утаил. Но под строгим взглядом папы дописал внизу - подари мне что–нибудь одно из этого...

Одиннадцатилетний Саша - из многодетной семьи Шахворостовых. Дружной, работящей, но находящейся в тисках беспрецедентной экономии. Сашка - удивительный мальчишка! Засыпает он с мыслью о футболе, просыпается с нею же и мчится на тренировку. Мечтает играть за сборную России и Барселоны. Ни больше, ни меньше! Ну а пока ему нужен собственный мяч - для тренировок.

- У него есть свой, но он постоянно сдувается, - выдала секрет сына мама Люда.

- Ну ма–а–а–ам, ничего он не сдувается, это от холода, - засмущался Сашка. В общем, парню нужен мяч. И конфеты - для младших сестер.

Дамир и Жасмина Шамшиевы практически не улыбаются. Сейчас в их семье тяжелые времена. Болеет папа, нужна дорогая операция, на которую нет денег. Мама часто плачет... В семье четверо детей, которых нужно поднять на ноги. Они мечтают лишь об одном, чтобы все стало, как раньше, когда папа мог играть с ними в догонялки, катать на плечах, ходить в парк и на аттракционы. Сейчас же он едва передвигается по дому.

Пополнить копилку жизни Машеньки просто

достаточно сделать перевод на кошельки ЭЛСОМ, МBank или О!деньги - номер у них одинаковый: 0703–291–081.

По этому же номеру можно связаться с Машиной мамой и помочь.

А уж Дедушка Мороз порадует саму Машеньку - она просит у него большую игрушечную кухню.

Прочитать все письма детей можно

на сайте Miloserdie.kg, в рубрике "Почта Деда Мороза".

И выбрать ту детскую мечту,

которую захотите исполнить. Записаться в помощники Деда Мороза можно по телефонам

или WhatsApp 0 (550) 824–814

и 0 (555) 923–565.

Только брать на себя исполнение детского желания нужно МАКСИМАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННО.

Важно, чтобы вы были готовы потратить на это около 4 тысяч

сомов и успели купить подарки

до 23 декабря, поскольку вручать

мы их будем накануне Нового года.