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Бишкекчанин "заработал" более $ 4 тысяч, продав чужую машину

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- Назгуль Абдыразакова
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Бишкекчанин "заработал" более 4 тысяч долларов, продав чужую машину. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека.

По данным пресс-службы, с заявлением обратился гражданин У.И. с просьбой принять меры в отношении гражданина К.В., который под предлогом продажи ему автомашины марки MercedesBenz, принадлежащей третьему лицу, завладел денежными средствами в сумме 4100 долларов, После чего скрылся в неизвестном направлении.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин К.А., 2000 г.р., он был водворен в ИВС. В отношении подозреваемого К.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 сроком на два месяца".


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URL: https://www.vb.kg/425330
Теги:
задержание, мошенничество, Бишкек, автомобили
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