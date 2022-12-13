Сезон ОРВИ: Мэрия рекомендует носить маски

По данным Центра Госсанэпиднадзора города Бишкека, отмечается рост ОРВИ.

Муниципалитет столицы рекомендует носить маски во избежание распространения вируса. Пожалуйста, берегите себя и своих близких.

С начала 2022 года зарегистрировано 78656 случаев ОРВИ против 78368 случаев за аналогичный период 2021 года. При этом отмечается повышение заболеваемости на 0,3 процента. Наибольший удельный вес заболевших приходится на возраст детей до 14 лет - 48287 случаев (61,3 процента), из них среди детей до 1 года 7964 случаев (16,4 процента), детей 1 года – 6203 случая (12,8 процента), 2-4 года - 14838 случаев (30,7 процента). В возрасте 15-17 лет - 4807 случаев (6,1 процента) старше 18 лет – 25562 случаев (32,4 процента).

Вирусы гриппа и ОРВИ вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и др.) и ослабленным иммунитетом.

В настоящее время ОРВИ по-прежнему остается трудно контролируемой инфекцией: причиной является высокая контагиозность и изменчивость свойств вирусов.

В период эпидсезона следует соблюдать простые правила:

соблюдайте правила гигиены рук – часто мойте руки с мылом. Если нет возможности помыть руки с мылом, применяйте дезинфицирующие салфетки; чистите и дезинфицируйте поверхности, с которыми часто соприкасаетесь (столы, стулья, дверные ручки и т.д.), с помощью бытовых моющих средств; соблюдайте "респираторный этикет" (прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете, не трогайте руками нос, рот и глаза и т.д.); избегайте посещения многолюдных мест и поездок, старайтесь избегать контактов на расстоянии менее 1 метра с людьми, имеющими симптомы ОРЗ; ведите здоровый образ жизни (полноценный сон и питание, оптимальная физическая активность).

В случае заболевания гриппом и острым респираторным заболеванием очень важно следовать следующим рекомендациям:

при необходимости – обратиться к врачу и строго соблюдать все его рекомендации; соблюдать постельный режим; максимально ограничить свои контакты с домашними, особенно с детьми, во избежание их заражения; чаще проветривать помещение; все лекарственные препараты применять только по назначению врача.

Дети с признаками острой респираторной инфекции должны оставаться дома и не посещать дошкольные образовательные организации и школы.

Единственным научно обоснованным методом борьбы с гриппом является специфическая профилактика – вакцинопрофилактика.

При первых симптомах болезни необходимо обратиться к врачу, так как рационально вовремя подобранная терапия - залог быстрого и устойчивого выздоровления.

В настоящее время столичные центры семейной медицины принимают пациентов:

с 8.00 до 18.00 в будние дни и в субботу; с 08.00 до 14.00 часов в воскресенье.

Актуальные телефоны регистратур центров семейной медицины города Бишкек:

ЦСМ №1 - 0312 64 45 42; ЦСМ №2 - 0312 21 03 57; ЦСМ №3 - 0312 32 52 32; ЦСМ №4 - 0312 43 39 07; ЦСМ №5 - 0312 63 51 23; ЦСМ №6 - 0312 57 02 84; ЦСМ №7 - 0312 66 20 44; ЦСМ №8 - 0312 42 69 62; ЦСМ №9 - 0312 21 17 32; ЦСМ №10 - 0312 67 82 74

Также в мэрии напоминают, что с 9 до 18 часов работает горячая линия 118, которая окажет консультативную помощь всем обратившимся.