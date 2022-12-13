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В Ташкенте открылась выставка редких фотографий Чингиза Айтматова

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- Анастасия Карелина
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В Ташкентском Доме фотографии открылась фотовыставка и книжная экспозиция, посвященные 94-летию со дня рождения Чингиза Айтматова. Об этом сообщает посольство Кыргызской Республики в Республике Узбекистан.

Культурные мероприятия организованы диппредставительством Кыргызской Республики совместно с Центром народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

На фотовыставке представлено более 70 редких фотографий из семейного архива Эльдара Айтматова (сына Чингиза Айтматова), главы Дома-музея писателя.

На торжественной церемонии открытия фотовыставки с приветственной речью выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Узбекистан Муса Джаманбаев, Директор Центра народной дипломатии ШОС Кобилжон Собиров, председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Равшанбек Алимов, советник министра иностранных дел Республики Узбекистан Анвар Абдухалимов, председатель Кыргызского национально-культурного центра в Узбекистане Рахматулла Джаббаров и другие.

Муса Джаманбаев отметил уникальный талант Чингиза Айтматова, чье творчество является духовным мостом между кыргызским и узбекским народами, а также выразил благодарность за светлую память и особое трепетное отношение в Узбекистане к творчеству писателя.

В открытии фотовыставки также приняли участие представители научного сообщества, Союза писателей Узбекистана, соотечественники и представители СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/425341
Теги:
выставка, Узбекистан, фотография, Чингиз Айтматов
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