В 500 многоэтажных домах Бишкека установят наноприсадки

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев провел специальное совещание по вопросу выработки действенных мер, направленных на борьбу со смогом в крупных городах страны. Об этом сообщает пресс-служба кабмин.

По ее данным, в ходе совещания руководством Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора была представлена презентация на тему выявления основных причин образования и задержания смога в городах, обнародования плана по выходу из сложившейся ситуации, с последующей выработкой внятной экологической стратегии.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора проинформировало о том, что запускает проект по внедрению нанотехнологий в многоэтажных домах и учреждению зелёных зон в столице.

Кроме того, разработаны несколько мер для снижения уровня загрязнения воздуха. В их числе - запуск пилотного проекта по уменьшению теплопотерь и оптимизации работы столичной ТЭЦ, отбор 500 многоэтажных домов в одном из районов города Бишкека, в которых установят наноприсадки. Технология уже апробирована в ряде городов Российской Федерации, ее использование способствовало снижению потери тепла до 40 процентов. На сегодняшний день, как показывает практика, в старом жилом фонде столицы большая часть тепла, подаваемого в квартиры, улетучивается. В случае положительного опыта данную технологию планируется внедрить по всему городу.

В городе Бишкеке будут созданы "зеленые зоны", где в качестве общественного транспорта будут ездить только транспорт, используемый электричество. В рамках пилотного проекта планируется завести 200 электромашин для такси и 100 электрических микроавтобусов.

Также планируется внедрить "зелёные" маршруты. Ожидается, что реализация перечисленных проектов начнется в первом квартале 2023 года, на что потребуется порядка 20 млн долларов.

Бакыт Торобаев подчеркнул, что за последние годы в стране существенно увеличились выбросы вредных веществ в воздух, что крайне опасно для здоровья граждан.

Зампред кабмина согласился с прозвучавшими доводами о том, что основными причинами загрязнения воздуха являются выбросы вредных веществ, в первую очередь от отопления домов частного сектора углем низкого качества, от выхлопных газов автомобилей, многие из которых используют бензин с низким октановым числом.

Участники обсуждения отметили необходимость развития в стране рынка газомоторного топлива, перевода котельных на природный газ и повышения экологических требований к качеству автомобильного топлива.

Для улучшения состояния экологии в городе Бишкеке предложено перевести транспорт, находящийся на балансе государства и муниципалитета, на природный газ. Такая мера обеспечит экономию бюджетных средств и уменьшит выбросы в атмосферу более чем в два раза.