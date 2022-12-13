О карьере, ребрендинге и перспективах MEGA – интервью с Нурланом Мамытовым

Декабрь – традиционное время для подведения итогов года. Что было сделано государственным оператором сотовой связи MEGA в текущем году? Какие цели ставит руководство компании на 2023 год? О результатах работы в интервью рассказал генеральный директор ЗАО "Альфа Телеком" Нурлан Мамытов.

– Нурлан Токтобекович, несколько дней назад MegaCom объявил о ребрендинге – оператор сменил название на MEGA, а также представил общественности новый логотип и слоган. Что подтолкнуло компанию к таким изменениям?

– Действительно, 7 декабря мы начали процесс поэтапного ребрендинга и сокращения наименования компании до MEGA. Обновление дизайна логотипа, официального сайта, рекламных материалов компании обусловлено результатами проведенного ЗАО "Альфа Телеком" исследования общественного мнения и стремлением выйти на новый этап развития. Мы руководствовались желанием стать ближе к абонентам, которые многие годы называют нашу компанию именно так. Вместе с тем, мы ставили целью придать компании еще большую узнаваемость среди действующих и потенциальных абонентов и объединить продукты компании в единую экосистему MEGA. Это первый шаг к эволюции компании под ярким брендом, нацеленный на оптимизацию предприятия, выход на новый уровень цифрового развития, улучшение клиентоцентричного подхода и повышение прозрачности во взаимоотношениях с абонентами.

Поскольку многие задаются вопросом, сколько "Альфа Телеком" потратил на ребрендинг, подчеркну, что на эти цели мы не затратили дополнительных средств, все изменения проведены в рамках бюджета MEGA на 2022 год специалистами нашей компании.

Новым брендом мы хотим отразить значимые изменения, происходящие с MEGA, а также открыть нашим абонентам мир новых возможностей – инновационных продуктов, актуальных цифровых сервисов и услуг связи, призванных сделать жизнь кыргызстанцев удобнее, мобильнее и качественнее. Ребрендинг – наш эволюционный выбор, прочный фундамент для будущих достижений, который создаст надежные предпосылки для динамичного роста компании в наступающем 2023 году.

– Расскажите о себе и вашей карьере?

– Я родился и вырос в Бишкеке. Воспитывался в интеллигентной семье: мой отец – писатель, акын, журналист, мама посвятила себя медицине. Положительные качества родителей я стараюсь привить своему сыну.

Карьеру я начал брокером на Кыргызской Фондовой Бирже. За годы работы я приобрел опыт в сфере инвестиций и банковского дела, считаю себя выходцем с фондового рынка и воспитанником наших энтузиастов, аксакалов Фондовой Биржи. В 2009 году я был избран Председателем Совета директоров ЗАО "КФБ", где попытался с коллегами консолидировать рынок и объединил на тот момент две биржи в стране, переведя все торги на ЗАО "КФБ".

Затем в 2013 году я был назначен членом Совета директоров ОАО "Айыл Банк", попав в первый состав, сформированный из резерва кадров ФУГИ по итогам отбора конкурсной комиссии. Этим составом СД удалось усилить систему корпоративного управления, которая обеспечила рост ключевых финансовых показателей банка, повысив подотчетность органов управления. Наша команда стремилась реализовать стратегию универсального банка, расширить коммерческое (не льготное) кредитование за счет увеличения кредитных продуктов для МСБ, крупных корпоративных клиентов. Благодаря привлечению дополнительных ресурсов и снятию ограничений в банковской лицензии "Айыл Банк" продемонстрировал значительный рост основных финансовых показателей, к примеру, в период с 2013 по 2018 годы активы увеличились с 4,7 млрд до 29 млрд сомов.

Еще одним важным этапом я считаю работу на посту Председателя и члена Правления Российско-Кыргызского фонда развития – международного финансового института, обладающего капиталом, соразмерным капитализации всей банковской системы страны. Благодаря работе в РКФР я приобрел бесценный опыт корпоративного управления в международных организациях и попытался усилить роль Фонда как основного института развития, содействующего модернизации экономики и увеличению экспортного потенциала Кыргызстана.

– Интересно, о чем вы мечтали в детстве?

– Мечтал стать жылкычы, поскольку очень люблю лошадей. Мне всегда нравилось наблюдать за грациозными скакунами. Поэтому, когда есть такая возможность, стараюсь совершать конные прогулки.

– Спортом увлекались?

– Как и большинство дворовых ребят, пробовал себя в разных видах спорта – и игровых, и силовых. В том числе занимался самбо и футболом. До сих пор люблю погонять мяч с друзьями.

– С какими установками для себя Вы шли в MEGA, когда Вас назначили на должность генерального директора сотового оператора?

– На сегодняшний день MEGA – это надежный, стабильно работающий оператор связи, обладающий огромным потенциалом в техническом и ресурсном плане. Основная задача, которую поставил передо мной акционер, – это модернизация компании и внедрение новых продуктов, способствующих цифровой трансформации страны. В первую очередь, необходимо в полной мере реализовать существующий потенциал компании в основной деятельности и вернуть свою справедливую долю рынка, устранить недостатки и оправдать ожидания абонентов. Второй вектор – это развитие новых продуктов и внедрение финтех-платформы, позволяющей предоставить полноценный интернет-банкинг и доступ частных инвесторов к фондовому рынку. У компании уже есть несколько продуктов, которые она достаточно успешно развивает, на их основе и будут формироваться новые сервисы.

Мир меняется весьма стремительно, поэтому необходимо соответствовать ожиданиям клиентов, уметь прислушиваться к ним. Уверен, компания MEGA способна стать успешной централизованной платформой глобальных услуг и сервисов.

– Какие качества помогают Вам в работе на посту гендиректора ЗАО "Альфа Телеком"?

– Открытость, рациональность, умение работать в команде и добиваться целей, в том числе за счет дисциплины. Я считаю, невозможно добиться успеха без дисциплины. Также в работе важны терпение и коммуникабельность, ведь в MEGA работает более 1000 сотрудников. Для меня как руководителя важно, чтобы каждый из них был привержен общей идее, единой корпоративной философии, объединяющей коллектив. Коллеги должны четко понимать, в каком направлении мы движемся, и стремиться сплоченной командой реализовать поставленные цели.

– Вы руководите предприятием около трех месяцев. Что удалось сделать за это время?

– Свою работу в MEGA я начал с изучения ситуации на рынке, ниши, занимаемой оператором, и определения реального потенциала компании. С коллегами мы оценили преимущества MEGA и проанализировали выявленные недостатки, тщательно изучили Стратегии развития компании и особенности структуры предприятия, начиная с 2009 года. Это позволило нам оптимизировать оргструктуру и наметить по итогам стратегических сессий приоритетные направления для дальнейшего развития. На их основе будет строиться продвижение наших продуктов. Предложения коллег лягут в основу новой Стратегии развития MEGA, которую до конца года мы представим акционеру ЗАО "Альфа Телеком" – Министерству цифрового развития Кыргызстана.

– Продолжит ли компания курс, взятый на расширение покрытия сети?

– Безусловно, мы будем ещё более интенсивно развивать инфраструктуру связи и сконцентрируемся на дальнейшем расширении охвата сети, особенно в труднодоступных районах Кыргызстана. В 2022 году MEGA набрала беспрецедентные темпы модернизации имеющихся и строительства новых базовых станций в сотнях населенных пунктов страны. В 2023 году мы постараемся работать в этом направлении еще динамичнее.

Я убежден в том, что MEGA может и должна стать сотовым оператором №1 в Кыргызстане, ассоциирующимся с такими понятиями, как надежность и стабильность. Вместе с тем, я вижу MEGA универсальным оператором, способным предоставлять клиентам максимум возможностей. Мы по-прежнему будем усиленно развивать приложение MEGA Pay с тем, чтобы выйти в лидеры на рынке финтех-услуг. Помимо этого, мы намерены усилить конкурентные преимущества благодаря коллаборации с Евразийским сберегательным банком, ОАО "Кыргызтелеком" и ГП "Кыргыз Почтасы". Для реализации этих планов оператор MEGA уже стал акционером Евразийского Сберегательного Банка.

– В соответствии с программой приватизации в 2023 году государство планирует выставить MEGA на продажу. Вы поддерживаете эту инициативу?

– Государство может быть эффективным менеджером, и в "Альфа Телекоме" на сегодняшний день сформирована команда, способная это доказать. Вместе с тем я придерживаюсь той мысли, что государству нет необходимости владеть контрольным пакетом акций в том или ином предприятии, достаточно иметь блокирующий пакет.

– В преддверии новогодних праздников какие итоги MEGA Вы могли бы подвести?

– На 2022 год акционером был утвержден достаточно сбалансированный бюджет и внушительный объем капвложений, обусловленный необходимостью интенсивного развития сети. Менеджмент компании сумел реализовать утвержденные планы с опережением и перевыполнением целевых показателей по многим пунктам. Мы довольны достигнутыми результатами технического развития сети, ростом доходов ЗАО "Альфа Телеком", поэтому с большими надеждами смотрим вперед и с позитивным настроем идем в Новый 2023 год.

– Что ждет абонентов MEGA в 2023 году?

– На 2023 год командой MEGA запланировано очень много активностей, которые должны качественно улучшить уровень сервисов, предоставляемых компанией. Мы продолжим работу по увеличению охвата сети, расширению спектра услуг связи и внедрению цифровых сервисов. Высокий уровень обслуживания, широкий выбор продуктов, прозрачная и выгодная тарификация – работа по этим направлениям поможет компании MEGA – первому оператору сотовой связи в Кыргызстане, прошедшему международную сертификацию системы менеджмента качества версии ISO 9001:2015, – укрепить лидирующие позиции на рынке сотовой связи. Главное – мероприятия, намеченные на предстоящий год, позволят нам существенно повысить доверие наших клиентов, что является основой дальнейшего развития MEGA!