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В Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку

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Мигранты устроили массовую драку на сортировочном пункте "Озона" в Екатеринбурге. Видео об этом опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

Сообщается, что конфликт произошёл из-за того, что сотрудники мешали друг другу выйти после смены: спешили на автобусы, толкались и били коллег. Руководство говорит, что отношения подобным образом они выясняют постоянно.

По данным портала Е1, в полиции уже разбираются в конфликте.

- Сообщений о данном происшествии в полицию не поступало. Информации о пострадавших не зафиксировано. Полиция проверит сведения, опубликованные в Интернете, а также установит обстоятельства и участников конфликта, - ответили E1.RU в пресс-службе городского УМВД.


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URL: https://www.vb.kg/425358
Теги:
Россия, массовая драка, Мигрант
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