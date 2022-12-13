В Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку

Мигранты устроили массовую драку на сортировочном пункте "Озона" в Екатеринбурге. Видео об этом опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

Сообщается, что конфликт произошёл из-за того, что сотрудники мешали друг другу выйти после смены: спешили на автобусы, толкались и били коллег. Руководство говорит, что отношения подобным образом они выясняют постоянно.

По данным портала Е1, в полиции уже разбираются в конфликте.

- Сообщений о данном происшествии в полицию не поступало. Информации о пострадавших не зафиксировано. Полиция проверит сведения, опубликованные в Интернете, а также установит обстоятельства и участников конфликта, - ответили E1.RU в пресс-службе городского УМВД.