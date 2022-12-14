И все–таки грипп подложил свинью

В Кыргызстане зафиксирован самый опасный вид гриппа - свиной. В нашей стране за весь эпидемиологический сезон 2022 года зарегистрировано 99 случаев гриппа. Как рассказали в Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, из них 92 случая лабораторно подтверждены. "В сентябре был зарегистрирован вирус гриппа B, на 46–й неделе (с 14 по 20 ноября) выявлено 34 случая свиного гриппа", - сообщили в департаменте. Свиной грипп является самым опасным видом гриппа. На 48–й неделе года (с 28 ноября по 4 декабря) зарегистрировано 62 случая гриппа. Больше всего по стране регистрируются случаи ОРВИ - аденовирус, энтеровирус, парагрипп.

Врачи предупреждают, что свиной грипп очень заразен и достаточно тяжело протекает. И свиной грипп, и коронавирус, и другие респираторные инфекции, как отмечают эксперты, начинаются одинаково - с повышения температуры и общего недомогания. Все симптомы примерно одинаковы. Это - головная боль и боли в мышцах, поражение верхних дыхательных путей (сухой кашель, насморк, першение в горле, нехватка воздуха), повышение температуры до 38–390, сильная слабость, стремительное развитие болезни, быстрое ухудшение состояния.

В группу риска входят лица, страдающие сахарным диабетом, заболеваниями сердечно–сосудистой, дыхательной, мочевыделительной систем, с избыточным весом, пожилые люди старше 65 лет, с высоким уровнем стресса, беременные женщины, младенцы.

"Свиной грипп (H1N1) появился в 2009 году и взял несколько компонентов вируса гриппа человека, птиц и свиней. ВОЗ еще до начала ковида в 2019 году говорила о том, что грипп изменяется, и это может привести к пандемии. Поэтому сегодня A(H1N1) вызывает серьезные опасения", - пояснили в нашем департаменте. В этом сезоне грипп уже регистрируется, хотя раньше он приходил позже - в январе–феврале.

Свиной грипп поражает легкие по аналогии с дельта–штаммом коронавируса и вызывает более тяжелые легочные осложнения, чем некоторые другие варианты гриппа.

Росссийский академик Гинцбург пояснил, что A (H1N1), как и коронавирус, образует синцитий. Когда клетки этого вещества начинают разрушаться, то большое количество вируса попадает в межклеточное пространство, и он может доходить до легких. По его словам, во время болезни вирус гриппа создает иммунодефицит, и иммунная система человека не справляется с бактериями, которые его окружают.

"ОРВИ и грипп передаются воздушно–капельным путем. Маску имеет смысл носить больному человеку с тем, чтобы не подвергать опасности окружающих. Для здорового человека большого смысла в постоянном ношении маски нет. Исключение составляют ситуации, когда человек находится в большом скоплении людей. Для повышения защиты можно капнуть на внутреннюю сторону маски натуральным маслом хвойных пород - пихта, сосна, эвкалипт", - посоветовала врач Светлана Молдалиева.

"Ослабленный организм хуже сопротивляется вирусам и другому воздействию внешней среды, и человек заболевает. Во время пандемии было доказано, что маска в первую очередь снижает вирусную нагрузку. То есть в организм вирус попадает в меньшей концентрации, и это влияет на течение болезни", - добавила она.