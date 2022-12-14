Француз Янн Клод Лё Коз принес Кыргызстану приз за свое изобретение

Гражданин Франции привез Кыргызстану приз за выдающиеся достижения в области инновационных технологий

Француз Янн Клод Лё Коз принял участие в международной конференции в городе Эр Рияд, где презентовал инновационную водосберегающую технологию с помощью гидрогеля. В Королевстве Саудовской Аравии месье Янн Клод Лё Коз выступал под флагом Кыргызской Республики среди 66-ти участников из разных стран мира.

Его доклад на тему "Как сэкономить до 85% воды на поливе и при этом повышать урожайность до 50%" не оставил участников равнодушным. Более того, Янн Клод Лё Коз был награжден "Призом признания и инноваций города Эр-Рияд" за выдающиеся достижения в области инновационных технологий, а также в его лице Кыргызская Республика получила сертификат международного образца от Секретариата международной премии Национального центра пальм и фиников.

По информации Янна Клода Лё Коза, гидрогель - полимер, способный удерживать большое количество воды. Гидрогель сохраняет свои свойства после замерзания и высыхания, он безопасен для растений и окружающей среды: не растворяется в воде, имеет нейтральный рН и биоразлагаем - распадается на азот, воду, углекислый газ. Полимер удерживает воду, не давая ей испаряться и уходить в глубокие слои почвы, и препятствует вымыванию минеральных и органических удобрений. При переувлажнении он впитывает излишки, а в засуху растения легко "выкачивают" необходимую воду из таких хранилищ. Поле с внесённым гидрогелем требует для орошения намного меньше воды, поэтому технология актуальна для засева малопригодных для сельского хозяйства земель. 10 граммов сухого вещества впитывают до трёх литров жидкости и растворённых в ней веществ.

Правитель города Эр-Рияд, Генеральный директор Национального центра пальм и фиников заявили, что кыргызстанская компания по производству гидрогеля "РЕЙНКЕТЧЕР" стала настоящим решением для засушливых стран мира. Также организаторы конференции высоко оценили еще одно французское изобретение, запатентованное в Кыргызстане,- машину для внесения геля в почву.