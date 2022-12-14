"Нельзя сказать, что 112 смертей произошли именно по причине смога"

Врач по общей гигиене департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава КР (ДПЗиГСЭН) Гульнара Сарыева прокомментировала vb.kg информацию СМИ о том, что в Бишкеке из-за смога с июля 2021 года по 30 июня 2022 года умерло 112 человек.

Напомним, по данным исследования ЮНИСЕФ, в Бишкеке воздействие загрязнения воздуха на здоровье в период с июля 2021 года по 30 июня 2022 года привело к 112 смертельным случаям. Главным загрязнителем воздуха в Бишкеке является PM2.5.

По словам Гульнары Сарыевой, нельзя сказать, что 112 смертельных случаев произошли именно по причине загрязненного воздуха в Бишкеке.

"Это оценка воздействия загрязнения окружающей среды на здоровье человека в Кыргызской Республике частично основана на данных о смертности и индексе, отражающем годы жизни, потерянных в результате инвалидности (DALY) из исследований Глобального бремени болезней, проводимых Институтом показателей и оценки здоровья (IHME). Это специальная методика расчета, которая показывает от чего приблизительно наступает смертность. Загрязнение окружающей среды оказывает существенное влияние на рост смертности и инвалидизации от неинфекционных заболеваний. Однако, чтобы установить текущую взаимосвязь между уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городе и состоянием здоровья населения, необходимы специальные клинические и эпидемиологические исследования. На здоровье населения влияют разные факторы, в том числе и изменение климата, питания, образ жизни, вредные привычки, профессиональная деятельность, иммунный статус.

Отмечались случаи, которые привели к летальному исходу, когда в доме печное отопление, не эффективная вытяжка от печи, угарный газ попадал в помещение, человек мог отравиться и погибнуть.

Смог – дополнительный фактор, который осложняет течение бронхо-легочных, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний. Он опасен для маленьких детей, у которых иммунитет еще не сформирован и есть большая восприимчивость к инфекциям органов дыхания, опасен смог и для ослабленных, больных людей. Также беременным женщинам и пожилым людям опасно дышать загрязненным воздухом", - сказала она.