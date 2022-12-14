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ГКНБ КР с поличным задержан активный интернет-блогер

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 208 ч.1 ("Вымогательство") УК КР задержан активный интернет-блогер Д.С.М. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что Д.С.М. вымогал денежные средства у руководителя государственного учреждения Ала-Букинского района за прекращение публикации различных провокационных статей в социальных сетях интернета.

12 декабря 2022 года Д.С.М. задержан сотрудниками ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области с поличным при получении денежных средств в размере 30 тысяч сомов.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие".


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URL: https://www.vb.kg/425376
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, Интернет, активисты
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