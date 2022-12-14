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Чиновники Джалал-Абада нанесли ущерб государству почти на 260 млн сомов

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- Бакыт Басарбек
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Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Джалал-Абада, продавших земли парковой зоны. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

По данным пресс-службы, прокуратурой города Джалал-Абада проведена проверка на предмет соблюдения требований Земельного законодательства Кыргызской Республики.

В ходе проверки выявлено, что должностные лица Джалал-Абадского городского кенеша, мэрии города, Джалал-Абадского регионального управления по градостроительству и архитектуре, Джалал-Абадского филиала Государственного учреждения "Кадастр", вступив в преступный сговор, незаконно продали в частную собственность земельный участок парковый зоны площадью 11,2 га, расположенный в центре города Джалал-Абада, чем нанесли ущерб государству в размере 259 млн 41 тысячи 90 сомов.

По данному факту прокуратурой города Джалал-Абада в отношении указанных должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.336 ("Коррупция") Уголовного Кодекса Кыргызской Республики и проводится расследование".


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URL: https://www.vb.kg/425379
Теги:
Генеральная прокуратура, Джалал-Абадская область, уголовное дело
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