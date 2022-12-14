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В Бишкеке стартовал футбольный турнир "Мурас" с участием Садыра Жапарова

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке стартовал традиционный дружеский турнир "Мурас" с участием президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, который пройдет 14-15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сегодня, 14 декабря, в спорткомплексе ФОК "Газпром-детям" состоялось открытие мероприятия.

Глава государства в своей речи поздравил всех с началом очередного традиционного турнира "Мурас", напомнив, что первый турнир был посвящен 100-летию кыргызского футбола, который отмечался в прошлом году.

Как отметил Садыр Жапаров, в нем приняли участие 6 команд, во втором турнире -12, а сейчас уже 16 команд, что означает возрастание интереса к данному турниру.

Он подчеркнул, что целью соревнования является пропаганда здорового образа жизни.Президент Садыр Жапаров пожелал победу сильнейшей футбольной команде.

Групповые игры в первый день состоятся в спорткомплексе ФОК "Газпром-детям" и во Дворце Спорта им. Каба уулу Кожомкула.

Команды распределены на четыре группы:

Группа А: "Президенттин командасы", "Фемида", "Журналисттер", "Спорттук федерациялар".

Группа В: "Жогорку Кенеш", "Коопсуздук", "Достук", "Бизнес".

Группа С: "Алга", "Элчилер", "Спорт Жылдыздары", "Билим".

Группа D: "Ыйман", "Өнөр", "Аймактар", "Ден-Соолук".

Завтра, 15 декабря, пройдут четвертьфинальные, полуфинальные и финальный игры.


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URL: https://www.vb.kg/425380
Теги:
Садыр Жапаров, футбол
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