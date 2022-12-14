Ряд кыргызстанцев удостоился государственных наград Республики Казахстан

Сегодня, 14 декабря, состоялась церемония вручения государственных наград общественно-политическим и культурным деятелям Кыргызстана. Торжественное мероприятие прошло в стенах Национального исторического музея.

Организовано событие было посольством Республики Казахстан в Кыргызской Республике в рамках празднования Дня Независимости Республики Казахстан, а также по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой.

Наши соотечественники были отмечены Указом Президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева за большой вклад в развитие всесторонних отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой.

С приветственным словом к присутствующим обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в КР Рапиль Жошыбаев. Глава дипмиссии рассказал о своей родной стране и ее достижениях за три десятилетия, подчеркнул что за это время между Казахстаном и Кыргызстаном установлен устойчивый диалог, налажены связи во всех областях. Только за последний год глава Казахстана трижды посетил Кыргызскую Республику.

"Кыргызстан для Казахстана является важнейшим партнером", - подчеркнул Рапиль Жошыбаев.

Всего Указом президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева от 21 ноября 2022 года были награждены 21 государственный, общественно-политический и культурный деятель Кыргызстана.

Орденом "Достық" II степени награждены:

Акматалиев Абдылдажан Амантурович – директор института языка и литературы имени Чингиза Айтматова Национальной академии наук Кыргызской Республики, Аманова Роза Асановна – народная артистка Кыргызской Республики, председатель Фонда кыргызской традиционной музыки, Джумагулов Апас Джумагулович – Герой Кыргызской Республики, экс-премьер-министр КР, Иманалиев Муратбек Сансызбаевич – экс-министр иностранных дел КР, Ишемкулов Тилектеш Ишемкулович – профессор, экс-Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РК, Казакбаев Руслан Айтбаевич – Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Турции, Касмамбетов Суйунбек Сапарбекович – государственный секретарь КР, Кожошев Арзыбек Орозбекович – министр энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии, Табышева Саламат Орозбековна – руководитель филиала "Фонда Мухтара Ауезова" в городе Чолпон-Ата, Шеримкулов Медеткан Шеримкулович – Герой Кыргызской Республики, председатель Верховного совета Киргизской ССР.

Кроме того Почетной грамотой президента Республики Казахстан отмечены:

Абдиралиев Нурлан Асильбекович – член культурного центра "Ассамблеи народа Кыргызстана", солист ансамбля "Достук", Акматаева Турсун – представитель казахской диаспоры в Кыргызстане, Жаманкулов Азамат Капарович – экс-министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, Иманалиев Кайрат Олжобаевич – генеральный директор "НТРК", Истамбаев Алмазбек Маматжанович – директор Кыргызского Национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева, Керезбеков Канат Керезбекович – заслуженный юрист КР, Кудайбергенов Бактыбек Жапарович – председатель Национального статистического комитета КР, Осмонов Кыргызбай Арапбаевич – директор Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова, Салымбеков Аскар Мааткабылович – почетный президент ассоциации "Дордой", Тентишев Эркин Саткынбаевич – учредитель Азиатского медицинского института имени С. Тентишева, Чермашев Бахыт Мухтаралиевич – корреспондент телеканала "Хабар".

Не все из отмеченных госнаградами смогли сегодня присутствовать на торжественном мероприятии и получить свои награды из рук посла Жошыбаева. Но они непременно получат их, как только представится такая возможность.

А гостей сегодняшнего мероприятия ждала еще и культурная программа. Встречала их фотовыставка. А после награждения прошла презентация перевода на кыргызский язык книги казахстанской писательницы Сауле Досжан "Ауылдан шыққан миллионер", и музыкальные номера.