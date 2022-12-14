Ряд кыргызстанцев удостоился государственных наград Республики Казахстан

Сегодня, 14 декабря, состоялась церемония вручения государственных наград общественно-политическим и культурным деятелям Кыргызстана. Торжественное мероприятие прошло в стенах Национального исторического музея.
Организовано событие было посольством Республики Казахстан в Кыргызской Республике в рамках празднования Дня Независимости Республики Казахстан, а также по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой.
Наши соотечественники были отмечены Указом Президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева за большой вклад в развитие всесторонних отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой.
С приветственным словом к присутствующим обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в КР Рапиль Жошыбаев. Глава дипмиссии рассказал о своей родной стране и ее достижениях за три десятилетия, подчеркнул что за это время между Казахстаном и Кыргызстаном установлен устойчивый диалог, налажены связи во всех областях. Только за последний год глава Казахстана трижды посетил Кыргызскую Республику.
"Кыргызстан для Казахстана является важнейшим партнером", - подчеркнул Рапиль Жошыбаев.
Всего Указом президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева от 21 ноября 2022 года были награждены 21 государственный, общественно-политический и культурный деятель Кыргызстана.
Орденом "Достық" II степени награждены:
Кроме того Почетной грамотой президента Республики Казахстан отмечены:
Не все из отмеченных госнаградами смогли сегодня присутствовать на торжественном мероприятии и получить свои награды из рук посла Жошыбаева. Но они непременно получат их, как только представится такая возможность.
А гостей сегодняшнего мероприятия ждала еще и культурная программа. Встречала их фотовыставка. А после награждения прошла презентация перевода на кыргызский язык книги казахстанской писательницы Сауле Досжан "Ауылдан шыққан миллионер", и музыкальные номера.