Кыргызстанка проводит мастер-класс по изготовлению каттамы в ОАЭ (видео)

Кыргызстанку Иру Чоткараеву арабские шейхи пригласили на две недели в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) для проведения мастер-класса среди местных поваров по изготовлению кыргызского национального блюда - каттамы. Об этом на своей странице в соцсети сообщил известный блогер Адилет Ногойбаев.

По словам блогера, шейхам очень понравилось каттама и боорсоки, приготовленные руками кыргызстанки.

О нашей соотечественнице арабская сторона узнала во время остановки около кафе в Кемине, где работает Чоткараева. Через некоторое время ее пригласили в Абу-Даби.