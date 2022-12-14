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Кыргызстанка проводит мастер-класс по изготовлению каттамы в ОАЭ (видео)

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстанку Иру Чоткараеву арабские шейхи пригласили на две недели в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) для проведения мастер-класса среди местных поваров по изготовлению кыргызского национального блюда - каттамы. Об этом на своей странице в соцсети сообщил известный блогер Адилет Ногойбаев.

По словам блогера, шейхам очень понравилось каттама и боорсоки, приготовленные руками кыргызстанки.

О нашей соотечественнице арабская сторона узнала во время остановки около кафе в Кемине, где работает Чоткараева. Через некоторое время ее пригласили в Абу-Даби.


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URL: https://www.vb.kg/425383
Теги:
ОАЭ, туризм, Кыргызстан, Абу-Даби
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