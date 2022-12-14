"Путину кто-нибудь сказал: "Почему вы называете Кыргызстан Киргизией?"

Российский блогер Илья Варламов на своем канале в YouTube канале задался вопросом, почему президенту РФ Владимиру Путину никто не говорит, что нужно говорить Кыргызстан, а не Киргизия.

"На этой неделе в Кыргызстан приехал Путин, и мне вот интересно, все официальные российские СМИ называют Кыргызстан Киргизией. Если вы попробуете приехать в Кыргызстан и произнести слово Киргизия, то вас закидают кыргызскими… Потому что ребята (кыргызстанцы) болезненно относятся к слову Киргизия. Ну, например, в или на Украине, Беларусь и Белоруссия, Молдова и Молдавия. Мне не жалко, хотя по-русски будет правильно Киргизия. Если кыргызстанцев травмирует, что страну называют Киргизией, то мне лично не жалко, а Кремль принципиально говорит Киргизия. Интересно, Путину кто-нибудь сказал: "Почему вы называете наш Кыргызстан Киргизией? "– заявил блогер.