Жажда денег до "вышки" довела

Когда женатый мужчина заводит любовницу - это нехорошо, но не преступно. А если он катается с этой женщиной по столице от банкомата

к банкомату, безуспешно пытаясь снять деньги с карты только что убитого им человека - это уже преступление. И не единственное из совершенных этим "героем". (Имя изменено по этическим соображениям. - Прим. авт.)

В январе прошлого года на пустыре за городом сотрудники милиции выкопали человеческие кости. Место, где были захоронены останки, показал подозреваемый Руслан (сразу же превратившийся в обвиняемого). Эксперты так и не смогли определить ни пол, ни возраст, ни расу жертвы. Зато уверенно заявили, что кости подверглись воздействию высокой температуры и пламени.

Руслан признался: это он год назад привез сюда завернутое в покрывало тело пожилой женщины - и сжег...

Весь этот год родственники и соседи Татьяны Николаевны (имя изменено. - Прим. корр.) ее искали. Пропала она при весьма загадочных обстоятельствах. Жила дома затворницей, ни с кем, кроме собак, не общалась, выходила изредка только в магазин и вообще была крайне недоверчивой и осторожной. Собак держала около десяти. Сколько точно - никто не знал, даже ее двоюродный брат, который время от времени заезжал ее проведать. Привозил продукты и корм для собак, но дальше калитки сестра его не пускала. Ему не доверяла тоже.

Собаки хором лаяли днем и ночью, чем изводили соседей... Пока однажды не появился молодой человек, который всех успокоил: "Собак мы скоро отравим". Что это был за человек - никто не понял. Удивительное дело: как только он появился у Татьяны Николаевны, женщина буквально расцвела. Стала даже понемногу разговаривать с соседями, нахваливая своего постояльца, какой он добрый, вежливый, уважительный, всегда готов помочь, даже просить не надо.

А потом Татьяна Николаевна бесследно пропала. Однажды утром соседей удивила непривычная тишина. Не было слышно собак, которые обычно, как уже сказано, охраняя хозяйку, лаяли беспрерывно.

Тот самый двоюродный брат, который приезжал, но не попадал в дом, на этот раз зашел внутрь. То есть сначала - во двор, где, к своему ужасу, увидел двенадцать собачьих трупиков, а потом - в дом. Дом был пуст. Прибывшие по вызову сотрудники милиции дом обыскали и ничего, кроме полена с отколовшейся щепкой и следами крови, не обнаружили. Кровь по группе совпала с кровью исчезнувшей женщины.

Из дома, по утверждению брата, ничего особенного не пропало. Просто потому, что ничего особенного там никогда и не водилось. Брат точно знал: денег и ценностей у сестры нет и быть не может. Пропали документы на дом и... восемь мешков ячменя.

Вместе с хозяйкой дома куда–то подевался и ее молодой то ли друг, то ли родственник. На него, разумеется, сразу же пало подозрение в убийстве. В том, что в доме случилось именно убийство, милиция не сомневалась. Оставалось найти тело и вычислить самого подозреваемого. А между тем даже имени этого молодого человека никто из соседей не знал. Внешность, конечно, описали, фоторобот составили.

Однако искать мужчину ничем не примечательной наружности, без имени, фамилии и прочих анкетных данных, только по описанию мельком видевших его людей, очень непросто.

И если бы Руслан затаился и продолжил жить своей обычной жизнью, разрываясь между женой и любовницей, и не лез больше ни в какой криминал - убийство Татьяны Николаевны, возможно, так никогда и не было бы раскрыто...

Молодая женщина Диана познакомилась с Русланом через социальные сети. Знала, что он женат, но... Стали встречаться. Где–то в глубине души она надеялась, что в конце концов они будут вместе, даже со своими родными хотела его познакомить. Руслан обычно подвозил ее с работы домой. Так было и 29 декабря 2020 года. Однако в тот вечер Руслан заметно нервничал. Сказал, что некто задолжал ему некоторую сумму, но не рассчитался, а отдал свою банковскую карту, предложив самому снять с нее деньги.

Они ездили поздним вечером от банкомата к банкомату. Диана никак не могла понять, почему он всякий раз возвращается без денег и все больше нервничает. А Руслан, пытаясь воспользоваться чужой картой, вводил наугад неправильный пин– код. До тех пор, пока карта не заблокировалась.

От чужой банковской карточки Руслан избавился так же, как и от тела Татьяны Николаевны: сжег.

Карта эта, как оказалось, принадлежала одинокому инвалиду, на которого Руслан вышел через свою жену, работавшую в благотворительном фонде. Именно от ничего не подозревавшей жены узнал, что на карту этому человеку регулярно капает кругленькая сумма. Что живет он один и так же, как и Татьяна Николаевна, посторонних в квартиру не пускает. С радостью открывает только ей, жене Руслана: она приносит ему все необходимое, разговаривает с ним о жизни, иногда и по дому поможет.

Из обвинительного заключения:

"Подойдя к квартире, заранее надев на лицо медицинскую маску, а голову прикрыв капюшоном, обвиняемый постучался в дверь. На вопрос: "Кто?" - назвал имя своей супруги. Сказал, что он от нее. Когда потерпевший открыл ему дверь, обвиняемый стал требовать у него деньги. Потерпевший вытащил из комода банковскую карту и отдал обвиняемому. Тот потребовал пин–код. Потерпевший схватился за капюшон, и у обвиняемого открылись голова и лицо.

Испугавшись, что потерпевший сможет его опознать, обвиняемый повалил потерпевшего на пол и стал наносить удары найденным тут же кухонным ножом. Убедившись, что потерпевший умер, закрыл его лицо и грудь подушкой от кресла и вышел из квартиры, прихватив с собой окровавленный нож. Дверь запер ключом, который был в замке, и выбросил ключ в палисадник. Нож спрятал под небольшим павильоном недалеко от дома".

Татьяну Николаевну Руслан, по его собственному первоначальному признанию, забил поленом в надежде найти у нее дома большие деньги. Что–то ему подсказывало, что одинокая пенсионерка наверняка их держит где–нибудь под матрасом. Ничего не нашел, кроме документов на дом. Их и забрал.

Да и на убитом инвалиде Руслану нажиться не удалось. Камеры видеонаблюдения зафиксировали и его, и его любовницу, крутящихся возле банкоматов в тщетных попытках ввести правильный пин–код.

Первомайский районный суд Бишкека признал Руслана виновным в двойном убийстве с особой жестокостью из корыстных побуждений и приговорил к пожизненному лишению свободы. На сегодняшний день, в связи с отсутствием смертной казни, это - высшая мера наказания.

Этот приговор Руслан обжаловал в Бишкекском городском суде. Уверял, что показания из него выбили, а улики подбросили. Единственное, что брал на себя, - отравление собак Татьяны Николаевны. Но ее саму, по его словам, пальцем не трогал, так же, как и несчастного инвалида.

Городской суд, однако, решил, что доказательств вины подсудимого больше чем достаточно. Приговор суда первой инстанции оставил в силе, изменив его только в части взыскания с осужденного штрафа в размере 260 тысяч 000 сомов в доход государства. Судьи посчитали, что пожизненное лишение свободы с лихвой поглощает любые штрафы.