Под дудку США: кто пишет новый закон "О СМИ" в Кыргызстане

Кто сегодня формирует информационную повестку в медийном пространстве Кыргызстана? И кто в будущем будет устанавливать правила поведения на информационном поле?

Вопросы, которые должен себе задавать каждый гражданин Кыргызстана для понимания – кто и зачем вкладывает те или иные смыслы и тезисы в формирование картины мира.

В связи с этим напомним, что с марта 2022 года Вашингтон приступил к реализации "Страновой интегрированной стратегии. Кыргызская Республика", разработанной Госдепартаментом США. Согласно документу, американцы собираются усилить свои позиции в КР: "используя новые медиаинструменты, мы будем привлекать молодёжь с помощью различных платформ и увеличивать количество контента на кыргызском языке, чтобы охватить более широкую аудиторию по всей стране. Наша поддержка также будет включать противодействие дезинформации и поощрение медиаграмотности среди различных групп, включая журналистов и молодёжь".

А в октябре этого года Агентство США по международному сотрудничеству (USAID) завершило свой пятилетний проект "Инициатива по поддержке независимости медиа (Медиа-К)". В рамках этого проекта американцы профинансировали двенадцать СМИ и НПО в Кыргызстане ("НТС", "TV1KG", "Клооп.Медиа", "Кактус.Медиа", "ПолитКлиника", "Салам Радио", "24.kg", "Говори ТВ", "Марал ТВ", "Элгезит", "Любимый ТВ" и НПО "Институт медиа полиси") на общую сумму 10 миллионов 650 тысяч долларов США.

Примечательно, что большинство из этих СМИ вошли в рабочую группу по доработке проекта Закона "О средствах массовой информации".

И, к слову, чаще всего все эти СМИ с самого начала СВО продвигали проукраинскую повестку. Начиная даже с терминологии: у Украины – не наёмники, а "иностранные бойцы ВСУ"; у Донбасса – не ополченцы, а "пророссийские боевики-сепаратисты"; ДНР и ЛНР – "так называемые". А вот, к примеру, Косово у "Азаттыка" – "частично признанное государство". Даже при освещении украинского кризиса "независимые" СМИ, например, "CABAR.asia", который является проектом Института по освещению войны и мира (IWPR), стали раскручивать весьма чувствительную для Центральной Азии мигрантскую тему с целью давления на жителей Кыргызстана. Активно в этом принимало участие и "Радио Свободы" в Кыргызстане.

Казалось бы, что нам до СВО? Но проамериканская и проукраинская риторика направлена не только против России, но и на раскол Кыргызстана, на раздирание его хрупкой, но все же моральной, традиционной общности. И риторика эта, по факту, оказывается не только антироссийской, но и антикыргызстанской!

Ведь большинство этих медиа и НПО продвигают повестку, оппозиционную властям Кыргызстана и закрепленным президентом КР стратегических направлений, в том числе в формате российско-кыргызского сотрудничества, призывают Кыргызстан разорвать все союзнические отношения со стратегическим партнером.

Нужна ли Кыргызстану и кыргызстанцам свобода слова? Нужна, безусловно. Нужны ли нам законы, которые будут регламентировать рамки свободы и вседозволенности в информационном формате? Конечно! Нужны ли нам рамки, которые будут защищать кыргызстанцев от недостоверной информации, которая, как уже показывает историческая практика, может приводить к катастрофическим коллапсам не только государственного, но и геополитического формата? Однозначно! И этот вопрос, повторимся, должен волновать каждого нашего гражданина.

Стоит тут привести высказывание премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. На заседании грузинского парламента он, в частности, заявил: "Если бы сегодня у власти в стране были вот эти люди, а именно, союзники и партнеры представителей власти Украины, которые желали открыть в Грузии второй фронт, я хочу задать вопрос любому гражданину нашей страны, кто-нибудь сомневается в том, что здесь и правда был бы второй фронт и нашу страну бы превратили в полигон? Кто-нибудь сомневается?".

Отметим, что в сентябре председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси готов организовать референдум об открытии второго фронта против России, чтобы узнать позицию населения. По словам Кобахидзе, некоторые высокопоставленные лица на Украине прямо говорили о том, насколько желательно открытие второго фронта со стороны Грузии…

Что уж тогда говорить про Кыргызстан, который только и подталкивают к этому.