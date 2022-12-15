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В Бишкеке еще 32 школы переведены на онлайн-обучение

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- Айжан Мамбеталиева
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В столичном муниципалитете сообщают, что в связи с ростом заболеваемости ОРВИ в столице на онлайн-обучение перевели еще 32 столичные школы. С учетом 8 школ, которые с 14 декабря переведены на онлайн обучение, всего в столице обучаться дома будут учащиеся 40 школ.

Так, подготовлены санитарные предписания по Октябрьскому району на 10 школ: №14,17,34,56,62,63,71,88,73,98. По Свердловскому району на 9 школ: №11,16,21,30,33,35,10,66,89 и 1 школа-интернат НШЛИТ имени А.Молдокулова №5; №27,75,83. По Ленинскому району 9 школ: №2,8,22, 47,57,74,79,80,97.

В школах на сегодняшний день отсутствует 20 процентов учащихся.

На местах среди сотрудников школ и детсадов проводятся разъяснительные работы и инструктаж о мерах профилактики ОРВИ и гриппа.

С начала года зарегистрировано 78 тысяч 656 случаев ОРВИ против 78 тысяч 368 случаев за аналогичный период прошлого года.

Дорогие горожане! Пожалуйста, просим соблюдать меры предосторожности – носить маски и при малейшем подозрении на вирусную инфекцию не отправлять детей в школы и детские сады.


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URL: https://www.vb.kg/425407
Теги:
дети, ОРВИ, школа, Бишкек, мэрия
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