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В КР построят солнечную электростанцию мощностью 200 МВт

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- Асия Канаева
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В рамках рабочего визита министра энергетики Кыргызской Республики Таалайбека Ибраева в Абу-Даби подписан документ по строительству солнечной электростанции мощностью 200 МВт с инвестиционной компанией "Masdar", принадлежащей правительству Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Документ подписали министр энергетики Таалайбек Ибраев и главный исполнительный директор компании "Masdar" Мохамед Джамиль Аль Рамахи.

По словам Ибраева, основной целью соглашения является обеспечение населения электроэнергией и развитие солнечной энергетики. В частности, шаги к зеленой энергетике.

Представители компании "Masdar" запросили землю в Иссык-Кульской области, вокруг Токтогульской ГЭС и в Баткенской области.

На основании заключенного договора в течение четырех месяцев компания "Масдар" проведет исследования. Строительство станции должно начаться в июне.

Планируется, что станция будет введена в эксплуатацию в 2025 году.

В качестве инвестора компания "Masdar" вложит 180 миллионов долларов в станцию на 200 МВт, и далее сумма будет доведена до 1 миллиарда долларов.

Министр энергетики КР заявил, что компания "Masdar" заинтересована в дальнейшем инвестировать гидроэнергетику.


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URL: https://www.vb.kg/425415
Теги:
строительство, энергетика
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