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В Бишкеке состоится молодежный симпозиум

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- Назгуль Абдыразакова
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Фонд развития духовной культуры "Ыйман" совместно с Министерством образования и науки, Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики, Академии государственного управления при президенте им. Ж. Абдрахманова проводит II Республиканский научно-практический молодежный симпозиум на тему "Роль молодежи в развитии общества в Кыргызской Республике" в контексте концепции "Кыргыз жараны". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, молодежный симпозиум будет содействовать формированию гражданской сознательности у молодёжи путём мотивации к повышению образования, научной деятельности, расширению практики научного взаимодействия и обмену информацией внутри молодёжного сообщества.

Будет создана площадка партнерства и активного вовлечения молодежи для развития концепции "Кыргыз жараны", способствующая внесению вклада в создание атмосферы взаимного доверия, позитивного отношения к многообразию культурных различий, взаимообогащения и развития через общности ценностей в полиэтнических и поликонфессиональных условиях для устойчивого развития Кыргызской Республики.

К участию в работе молодежного симпозиума приглашены студенты, магистранты, аспиранты, докторанты, молодые преподаватели, ученые со всего Кыргызстана в возрасте от 18 до 35 лет.

Молодежный симпозиум состоится 23 декабря 2022 г. с 9.00 до 17.00 в Академии государственного управления при президенте.


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URL: https://www.vb.kg/425426
Теги:
молодежь, Кыргызстан
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