В Турции начнут взимать с туристов налог на проживание

С 1 января 2023 года в Турции начнет действовать налог в 2% на проживание в отелях, пансионатах, кемпингах и других объектах размещения. Об этом сообщает турецкая правительственная газета Resmi gazete.

Налог за проживание будет взиматься самими отелями и другими объектами размещения. При оформлении организованного тура он может включаться в стоимость путевки туристическими агентствами.

При этом, по данным Resmi gazete, услуги, предоставляемые отелями (например, питание, досуг, пользование спортзалом и другие), никак не повлияют на размер налогообложения.

От уплаты налога, по данным издания, будут освобождены учащиеся и студенты, которые проживают в общежитиях, пансионатах и кемпингах.

Также от уплаты налога освободят представителей аккредитованных в Турции дипломатических миссий и международных организаций с дипломатическим статусом.

Власти Турции приняли решение ввести туристический налог на проживание еще в 2019 году, однако законопроект был отложен из-за пандемии коронавируса. В 2023 году, по словам министра культуры и туризма страны Мехмета Нури Эрсоя, Турция ожидает принять 60 млн туристов. По итогам этого года Турция ожидает 51,5 млн туристов и $46 млрд доходов от туризма.

Источник в Союзе отельеров Турции сообщил ТАСС, что практически все отели, особенно в курортных районах, готовы к работе в новых условиях, и ничего необычного в этом нет. По его словам, адаптируются к ней и сервисы бронирования.

"Вся работа должна быть завершена уже сейчас, Главное управление налогов и сборов Турции будет осуществлять строгий контроль за выполнением решения по взиманию налога на проживание", - отметил он.

Представители туриндустрии Турции ранее выступали против введения налога на проживание. Они отмечали, что это может ослабить конкурентные позиции страны, которая, в отличие от многих других, ранее не собирала такие сборы.

Источник: ASIA-Plus