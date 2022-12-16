Погода
$ 85.00 - 86.00
€ 90.05 - 91.05

В Турции начнут взимать с туристов налог на проживание

244  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 января 2023 года в Турции начнет действовать налог в 2% на проживание в отелях, пансионатах, кемпингах и других объектах размещения. Об этом сообщает турецкая правительственная газета Resmi gazete.

Налог за проживание будет взиматься самими отелями и другими объектами размещения. При оформлении организованного тура он может включаться в стоимость путевки туристическими агентствами.

При этом, по данным Resmi gazete, услуги, предоставляемые отелями (например, питание, досуг, пользование спортзалом и другие), никак не повлияют на размер налогообложения.

От уплаты налога, по данным издания, будут освобождены учащиеся и студенты, которые проживают в общежитиях, пансионатах и кемпингах.

Также от уплаты налога освободят представителей аккредитованных в Турции дипломатических миссий и международных организаций с дипломатическим статусом.

Власти Турции приняли решение ввести туристический налог на проживание еще в 2019 году, однако законопроект был отложен из-за пандемии коронавируса. В 2023 году, по словам министра культуры и туризма страны Мехмета Нури Эрсоя, Турция ожидает принять 60 млн туристов. По итогам этого года Турция ожидает 51,5 млн туристов и $46 млрд доходов от туризма.

Источник в Союзе отельеров Турции сообщил ТАСС, что практически все отели, особенно в курортных районах, готовы к работе в новых условиях, и ничего необычного в этом нет. По его словам, адаптируются к ней и сервисы бронирования.

"Вся работа должна быть завершена уже сейчас, Главное управление налогов и сборов Турции будет осуществлять строгий контроль за выполнением решения по взиманию налога на проживание", - отметил он.

Представители туриндустрии Турции ранее выступали против введения налога на проживание. Они отмечали, что это может ослабить конкурентные позиции страны, которая, в отличие от многих других, ранее не собирала такие сборы.

Источник: ASIA-Plus


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425429
Теги:
налоги, туризм, Турция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  