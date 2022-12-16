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Россиянин получил срок за попытку передать секретные сведения Украине

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В Хабаровском крае РФ за попытку передачи секретных сведений Украине к 12,5 года колонии строгого режима приговорен россиянин Вячеслав Мамуков. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный воспользовался тем, что по долгу службы имел доступ к информации, составляющей государственную тайну, и инициативно через сеть интернет связался с представителем спецслужбы Украины. Он предложил за денежное вознаграждение передать способную нанести ущерб России информацию. В ФСБ заявили, что речь шла о сведениях, касающихся объектов транспортной инфраструктуры.

Сотрудники ФСБ узнали о планах россиянина в ходе оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый был задержан. В отношении его возбудили уголовное дело по статье 275 ("Государственная измена") УК РФ.

7 декабря сообщалось, что Лефортовский районный суд Москвы продлил арест ученому Валерию Качину по делу о госизмене.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/425431
Теги:
Россия, суд, Украина
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