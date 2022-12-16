В Санкт-Петербурге стихи и картины посвятили Чингизу Айтматову

Представительство мэрии города Бишкека в Санкт-Петербурге и консульство Республики Эль-Сальвадор организовали в северной столице России творческий вечер, посвященный дню рождения писателя Чингиза Айтматова.

Мероприятие состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве и побратимстве Бишкека и Санкт-Петербурга и в честь подготовки к юбилею, который будет отмечаться в 2023 г., а Санкт-Петербург признан культурной столицей стран независимых государств на следующий год.

С приветственным словом выступили представители правительства Санкт-Петербурга и законодательного собрания, от имени мэра города Бишкека гостей приветствовал представитель мэрии в Санкт-Петербурге Вячеслав Красиенко, почетный консул республики Эль-Сальвадор в Санкт-Петербурге Владимир Чаплыгин.

В мероприятии приняли участие поэты, художники, артисты Мариинского театра: Лаура Меенен, Филипп Евич, Маргарита Ваганова, они исполнили романсы, которые специально были написаны к данному мероприятию. Поэт академик Скворцов читал свои стихотворения о Чингизе Айтматове.

А художник из Кыргызстана Кубат Орозалиев специально к творческому вечеру написал портрет Чингиза Айтматова.

Участники отметили особо теплую, проникновенную атмосферу вечера встречи настоящих почитателей, ценителей творчества Чингиза Айтматова.

Все выступавшие и в официальных выступлениях, и в беседах подчеркивали талант планетарного масштаба писателя, говорили о его человечности, его особом понимании важности любви к жизни. Гости вспоминали встречи Чингиза Айтматова в Ленинграде, позже в Санкт-Петербурге, о том, как он был прост в общении с людьми. Те, кому посчастливилось с ним встречаться, рассказывали, что когда он приезжал в Санкт-Петербург, то приглашал с собой на обед молодежь, общался.

- В наших странах еще не научились ценить уникум, талант, вселенскость Чингиза Айтматова, а ведь его произведения на третьем месте по издаваемости после Шекспира и Толстого. Люди всего мира читают и будут читать его произведения и восхищаться красотой его мира и ощущений. Сегодня поэт из Санкт-Петербурга Скворцов читал свои проникновенные строки, а совсем недавно он побывал в Бишкеке и, что важно, вместе с делегацией Санкт-Петербурга съездил поклониться гению писателя на его могилу.

И кого ни возьми, все, кто когда-то прочел "Джамилю", "Буранный полустанок", знают о манкуртах, - люди близкого понимания человечности мира. А сегодня молодые не читают Айтматова, нужно вернуть его произведения в школьную программу, больше просто рассказывать, проговаривать смыслы его книг. Знаете, когда говорили, обсуждали это, кто-то сказал, что когда говорим о Манасе, всегда надо вспоминать и Айтматова. И мне показалась очень важной мысль об организации в Санкт-Петербургском университете Айтматовских чтений. И очень трогательным показалось, что несколько человек - участников вчерашней встречи - принесли с собой книги с автографом писателя. Они хранят эти книги с особым трепетом, демонстрировали их, рассказывали о том, где и когда смогли встретиться с Чингизом Торекуловичем, - поделился своими впечатлениями советник представительства МИД России в Санкт-Петербурге.