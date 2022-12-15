"Вы каждый день едите колбасу и сыр?" Ташиев пообедал вместе с солдатами

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев проверил питание солдат, пообедав вместе с ними. Соответствующее видео опубликовал пользователь интернета Откурбек Рахманов. На кадрах видно, как глава ГКНБ прямо спросил солдат: "Вы каждый день едите колбасу и сыр?".

Ему ответил кто-то из командиров, что военнослужащие ежедневно съедают на завтрак 30 граммов колбасы и 20 граммов сыра. Ташиев указал на тарелки на столе и снова обратился к солдатам: "Не бойтесь сказать мне, всегда ли их подают. Я приехал сюда, чтобы узнать правду".