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ООН объявила пятилетний план действий по развитию горных регионов

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- Светлана Лаптева
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По инициативе Кыргызстана Генеральная Ассамблея ООН объявила 2023-2027 года "Пятилетием действий по развитию горных регионов".

14 ноября 2022 года по нью-йоркскому времени текущая 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию "Устойчивое горное развитие". По инициативе Кыргызской Республики данная резолюция объявила 2023-2027 года "Пятилетием действий по развитию горных регионов". Резолюция была принята единодушно без голосования. 109 государств-членов ООН выступили ее соавторами.

Инициатива об объявлении "Пятилетия действий по развитию горных регионов" принадлежит президенту Кыргызской Республики С.Жапарову. Он озвучил ее на Общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2022 года.

В течение текущего года Министерство иностранных дел Кыргызской Республики и заграничные учреждения страны провели широкомасштабную кампанию по практической реализации данной инициативы. В поддержку резолюции на полях Недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Кыргызская Республика провела Совещание высокого уровня по устойчивому горному развитию. Итоговое заявление данного совещания было принято в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН и призывает государств-члены ООН поддержать резолюцию.

Объявление "Пятилетки" открывает широкие возможности для привлечения грантовой помощи и инвестиций в экономику горных стран, в том числе Кыргызской Республики, развитию "зеленой" экономики и технологий, созданию финансовых механизмов для укрепления сотрудничества между горными странами, развитию науки и образования в сфере устойчивого горного развития, реализации проектов и программ в области противодействия негативным последствиям изменения климата, сохранения биологического разнообразия и предупреждения стихийных бедствий в горных регионах. Принятие резолюции является результатом многолетней деятельности Кыргызской Республики по продвижению интересов горных стран и подтверждением ее лидирующих позиций в данном вопросе.


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URL: https://www.vb.kg/425440
Теги:
ООН, Кыргызстан
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