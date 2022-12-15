Провокация или незнание? Спикер Нурлан Шакиев нарушил Закон "О госязыке"

Сегодня на заседании парламента разразился очередной скандал. Спикер ЖК Нурлан Шакиев не разрешил главе Минприроды КР Динаре Кутмановой делать доклад по экологии на официальном языке.

"Почему не на кыргызском? Кто вам дал разрешение?!" - возмутился торага.

Надо отметить, что подобные "языковые" нападки от спикера происходят не первый раз. Ранее он также выступал с сомнительными инициативами. Хотя выступление на официальном закреплено не только в Конституции страны, но и в Законе о "Госязыке". Любые попытки наложить запрет на выступление на русском на заседаниях ЖК можно расценивать как ущемление официального языка и противодействие доступа к информации граждан в межнациональном Кыргызстане.

Экс-заведующий отделом внешней политики аппарата правительства КР Данияр Сыдыков заявил VB.KG, что Шакиев не оказывает давление на официальный язык. Дело этики между депутатами и госслужащими. И для выступления на русском Кутманова должна была заявить об этом изначально. В противном случае это неуважение к парламенту.

"Депутаты такие проявления со стороны госслужащих воспринимают очень остро. Просто надо было заявить об этом изначально", - отметил Сыдыков.

А вот парламентарии так не считают, они уверены, что речь идет о явном нарушении закона. Эрулан Кокулов на заседании ЖК отметил, что, если Шакиев хочет "слушать отчет только на государственном языке, тогда пусть меняет Основной закон".

"Вы (спикер) единолично решили, что госпожа Динара должна выступить на кыргызском языке. У нас в Конституции русский язык указан как официальный. Прошу впредь не принимать решения единолично, а ставить вопрос на голосование", - сказал он.

Депутат Исхак Масалиев в беседе с VB.KG также заявил, что произошедшее является нарушением закона.

"В Конституции записано, что русский язык является официальным языком. Закрывать публично чиновнику рот за то, что он не знает кыргызского языка, незаконно. Подобными действиями спикер нарушает Закон "О государственном языке". Он позволил себе лишнее. Кыргызстан – многонациональное государство, и у каждого должно быть право выступать как на официальном, так и государственном языке. Поэтому Кутманова или представители правительства могут обратиться с жалобой на действия торага. Сделать это должен человек, которого ущемили в правах. Но нарушение со стороны торага в данном случае есть", - пояснил Исхак Масалиев.

А вот пресс-секретарь (помощник) Нурлана Шакиева, к которому VB.KG обратились за комментариями, считает, что его начальник-спикер закон не нарушил.

"Согласно регламенту ЖК, все ведется на госязыке, а значит, чиновники обязаны делать доклады на госязыке", - сказал он. Правда, отвечать на вопрос, что официальный язык закреплен в Основном законе, а значит, нарушения – на лицо, помощник спикера не стал, сообщил, что уточнит у шефа.

Даже если предположить, что подобная норма заложена в регламенте ЖК изначально, Шакиев, принимая подобные единоличные претензии, ставит регламент парламента выше Конституции и законов страны. Это может быть в двух случаях: либо спикер законодательного органа не знает законов, либо лоббирует чьи-то интересы.

Наша редакция, в свою очередь, требует от ЖК, кабмина и других ответственных органов дать оценку действиям спикера парламента КР. А также проверить - не подпадают ли его действия под статью о дискриминации по языковому или национальному признаку?