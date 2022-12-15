Подполковник Алмамбетов об угрозах безопасности КР и роли РФ в ЦА

Известный эксперт по безопасности Динмухамед Алмамбетов дал большое интервью изданию VB.KG. В первой его части он рассказал об региональных опасностях для Кыргызстана, напряжении на границе с соседями и важном союзничестве с партнерами.

Он уверен, в настоящий момент надо предпринимать все меры по укреплению безопасности страны, границ, а главное - не предпринимать поспешных решений. В противном случае это может закончиться печально закончиться.

Особый акцент Алмамбетов сделал на сотрудничестве и дружбе с Россией. Он уверен, альтернативы ОДКБ у Кыргызстана нет. К тому же, по его словам, роль РФ в отличие от других геополитических игроков в мире будет только расти. Поэтому, не стоит слушать тех, кто играет на раскачку ситуации в стране и разрыв союзнических связей.

Продолжение беседы следует.