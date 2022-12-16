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Ледовая арена "Локомотив" открыта для посетителей

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- Жан Алиев
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В спортивно-оздоровительном комплексе "Локомотив" проведено торжественное открытие ледовой арены. В мероприятии приняли участие руководство ГП "НК "Кыргыз темир жолу", более 40 детей, приглашенные ОО "Центром инициативы молодежи" и другие гости.

В ходе мероприятия с концертными номерами выступили танцевальные группы, а хоккейная команда и фигуристы комплекса "Локомотив" продемонстрировали свое мастерство и фигурное катание на ледовом поле.

О ледовой арене СОК "Локомотив":

часы работы с 10 до 24 часов;

на льду общей площадью 1122 квадрвтных метров может одновременно находиться 150 человек;

предоставлено более 850 зрительных мест;

для детей и взрослых открыты секции фигурного катания, хоккея, футбола, танцы, таэквондо, вольная борьба и другие;

Основной задачей спорткомплекса является организация отдыха и поддержка здорового образа жизни всех желающих граждан и сотрудников железной дороги.

Спортивно-оздоровительный комплекс "Локомотив" расположен по адресу: г. Бишкек. ул. Осмонова, 1. Тел.: 0312-92-74-00, 0508 444 822, 0555 444 822


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URL: https://www.vb.kg/425447
Теги:
дети, спорт, Бишкек, Кыргызстан, Кыргыз темир жолу
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