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В Оше хотят сделать жилье более доступным для населения

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- Айжан Мамбеталиева
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Мэр города Оша Бакытбек Жетигенов ознакомился с ходом строительства многоэтажных домов, строящихся муниципальным ипотечным предприятием города.

В ходе поездки градоначальник посетил объекты по улице Курманжан Датка, Кокумбий, а также посетил строящиеся в рамках программы долевого строительства дома по улице Набережной, Тилеке Батыра.

В рамках мероприятия Б.Жетигенов отметил, что в Оше в связи с большим спросом необходимо увеличить число многоэтажных домов, которые могут быть распределены среди населения в рамках ипотечной программы и проекта "Долевое строительство", чтобы создать необходимые условия для горожан.

Глава муниципального ипотечного предприятия Кутманалы Абдырахман уулу сообщил, что в настоящее время идет подготовка к началу строительства еще одного многоэтажного дома в рамках муниципальной ипотечной программы.


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URL: https://www.vb.kg/425449
Теги:
Ош, Ошская область, строительство
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