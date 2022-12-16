В Оше хотят сделать жилье более доступным для населения

Мэр города Оша Бакытбек Жетигенов ознакомился с ходом строительства многоэтажных домов, строящихся муниципальным ипотечным предприятием города.

В ходе поездки градоначальник посетил объекты по улице Курманжан Датка, Кокумбий, а также посетил строящиеся в рамках программы долевого строительства дома по улице Набережной, Тилеке Батыра.

В рамках мероприятия Б.Жетигенов отметил, что в Оше в связи с большим спросом необходимо увеличить число многоэтажных домов, которые могут быть распределены среди населения в рамках ипотечной программы и проекта "Долевое строительство", чтобы создать необходимые условия для горожан.

Глава муниципального ипотечного предприятия Кутманалы Абдырахман уулу сообщил, что в настоящее время идет подготовка к началу строительства еще одного многоэтажного дома в рамках муниципальной ипотечной программы.