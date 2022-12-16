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В Душанбе водителя маршрутки арестовали за нецензурную брань

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В Душанбе суд приговорил водителя маршрутки Рахмонали Мирзоева и его кондуктора Зафархони Адолатшо к пяти суткам ареста за сквернословие и нарушение правил дорожного движения, сообщает "ASIA-Plus" со ссылкой на столичное УМВД.

Отмечается, что в милицию обратился мужчина с видеозаписью, чьё имя не сообщается. В своем заявлении гражданин просил принять соответствующие правовые меры в отношении водителя и "кондуктора" автомобиля Mercedes-Benz Sprinte (2440СЕ).

"В его заявлении говорилось, что они, помимо того, что нарушали правила дорожного движения, остановившись на второй полосе дороги, так еще и на замечания со стороны заявителя, начали вдвоем его оскорблять нецензурной бранью", - говорится в сообщении ведомства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий нарушители были установлены и задержаны.

"Выяснено, что 15 декабря водитель нарушил ПДД остановился на второй полосе, в результате чего образовалась пробка. На замечания со стороны других водителей и пассажиров они отвечали грубостью. В результате в отношении задержанных был составлен протокол в соответствии с требованиями статьи 460 ("Хулиганство") Административного кодекса страны", - сообщает УМВД.

При этом отмечается, что в отношении водителя Рахмонали Мирзоева также был составлен протокол по статье 510 за незаконное занятие пассажирскими перевозками.

Статья предусматривает наказание в виде штрафа: для физических лиц - от пяти до десяти показателей для расчетов, для индивидуальных предпринимателей, функционирующих на основе патента, - от пятнадцати до двадцати, для должностных лиц - от тридцати до сорока, для индивидуальных предпринимателей, функционирующих на основе свидетельства, - от пятидесяти до шестидесяти, и для юридических лиц - от ста до двухсот показателей для расчетов.


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URL: https://www.vb.kg/425458
Теги:
маршрутки, Таджикистан, Арест
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