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Зеленский назвал единственный способ завершить конфликт в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года является единственным способом завершить боевые действия на территории страны. Его слова приводит The Economist.

"Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами. Если он [президент РФ Владимир Путин] сейчас отступит к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии", - сказал он.

По его словам, возврат к границам на 24 февраля не приведет к прекращению конфликта, потому что у Украины не будет четкого понимания, "что такое гарантии безопасности".

Украинский лидер отметил, что ранее, подписав Будапештский меморандум, Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии, которые "не сработали", и теперь его страна столкнулась с последствиями этого.

"Почему одна Украина платит такую ​​высокую цену? Мы благодарны нашим сторонникам, но мы те, кто платит", - добавил Зеленский.

Условия России

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что достижение мира на Украине невозможно без учета новых реалий. В качестве таких реалий представитель Кремля назвал признание Украиной новых регионов в составе России.

По заявлению представителя президента, такая ситуация сложилась из-за внутренней политики Украины последних 20 лет.

"Эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Четыре новых субъекта федерации - Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области - были приняты в состав России 30 сентября после подписания президентом страны Владимиром Путиным соответствующих договоров. Референдумы по вопросу о принятии этих территорий под юрисдикцию Москвы прошли в регионах с 23 по 27 сентября.

Когда закончится конфликт?

В недавнем интервью Politico Зеленский назвал возможные сроки окончания конфликта на Украине и допустил, что это произойдет в 2023 году.

Издание признало украинского лидера самым влиятельным человеком Европы. "Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время", - ответил он.

Журналисты издания добавили, что признание Зеленского самым влиятельным в Европе указывает на внутренние проблемы страны. "Это означает, что любые внутренние проблемы Украины - повсеместная коррупция, слабая экономика и социальные различия между украиноязычными и русскоязычными - игнорируются", - отметили они.

В июле Зеленский заявлял, что у Киева есть шансы остановить конфликт до конца 2022 года. Он уточнил, что считает это возможным при поставках мощного вооружения партнеров и при сопутствующей удаче.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/425459
Теги:
Россия, военная операция в Украине
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