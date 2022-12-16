Завершился конкурс пианистов, посвященный 150-летию Александра Скрябина

"Александр Скрябин – один из самых ярких представителей русской музыкальной культуры, - отметила народная артистка Кыргызстана Полина Цокуренко, подводя итоги конкурса пианистов, посвященного 150-летию со дня рождения Александр Скрябина. – За эти дни участники конкурса познакомились с произведениями этого композитора и расширили свой кругозор. Впереди у нас новые конкурсы, посвященные юбилеям выдающихся российских композиторов. Участвуйте и становитесь полпредами русской культуры!".

Конкурс проходил с 12 по 15 декабря в Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова. В финальный этап прошли 15 молодых музыкантов в возрасте от 18 до 27 лет из Бишкека, Оша и Чуйской области. Имена победителей определились по итогам двух конкурсных туров.

Победители приняли участие в гала-концерте конкурса, на котором прозвучали произведения А. Скрябина, Л. Бетховена, В. Моцарта, С. Рахманинова и других композиторов.

Алтынай Ибраимова, лауреат 1-й премии: "Участвовать в конкурсах всегда сложно, это большая ответственность, нужно долго готовиться. Музыка Александра Скрябина - особенная. Ее нужно глубоко понять, прочувствовать, вложить свою душу. Надеюсь, мне это удалось".

В этот же день в Малом зале консерватории российский пианист, лауреат международных конкурсов Алексей Холодов провел мастер-класс для конкурсантов.

"Проведение таких конкурсов очень важно для культурной жизни города, – отметил музыкант. – Конкурс стал интересным событием для молодых музыкантов. Для профессионального роста пианистам необходимо сталкиваться с такой музыкой, поскольку ее исполнение дает великолепный опыт".