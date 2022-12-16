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Темир Сариев стал кандидатом на пост президента Торгово-промышленной палаты

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- Бакыт Басарбек
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Президиум Торгово-промышленной палаты КР утвердил трех претендентов на должность главы палаты, отвечающих всем необходимым требованиям. Об этом сообщает пресс-служба ТПП КР.

По данным пресс-службы, свои кандидатуры на пост выдвигали 9 человек.

"В результате решением президиума ТПП КР к выборам допущены:

1. Советник гендиректора по экономическим вопросам и инвестиционным проектам "Проектный институт "Кыргызгипрострой", экс-премьер-министр КР Темир Сариев.

2. Учредитель и советник гендиректора компании INTEGRA Engineering Group Жодар Сайдилканов

3. Генеральный директор компании "Шумкар Логистик Компани" Авазбек Керимбаев.

С программой кандидатов можно ознакомиться здесь.

Напомним, голосовать за кандидатов будут специально избранные членами Торгово-промышленной палаты КР делегаты от каждой отрасли экономики. Выборы пройдут 19 декабря 2022 года в здании ТПП КР.

Действующий президент Торгово-промышленной палаты КР Марат Шаршекеев подал заявление о сложении с себя полномочий 15 ноября 2022 года".


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URL: https://www.vb.kg/425463
Теги:
Темир Сариев, ТПП, Кыргызстан
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