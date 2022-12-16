В Сокулукском районе за совершение квартирной кражи задержан мужчина

Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что в ОВД Сокулукского района с заявлением обратилась О.К. 1969 года рождения, с просьбой принять меры в отношении неустановленных лиц, которые в октябре месяце 2022 года незаконно проникли в ее дом, откуда тайно похитили сотовые телефона марки "Самсунг", денежные средства в сумме 80 000 сомов.

ОВД Сокулукского района по указанному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 (кража) УК КР.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан Н.Э. 2001 года рождения, который в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.